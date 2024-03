Le showrunner de The Walking Dead dévoile un teaser énigmatique pour la saison 2 de The Ones Who Live

Le responsable de la série "The Walking Dead: The Ones Who Live", Scott Gimple, laisse entrevoir une possible deuxième saison, suggérant un éventuel renouvellement de la série. Quels rebondissements nous réserve-t-il ?

Tl;dr Le showrunner de “The Walking Dead: The Ones Who Live” laisse entendre une possible saison 2.

La série suit Rick et Michonne après leur départ de la série principale.

Le président d’AMC Studios confirme que la franchise “The Walking Dead” est loin d’être terminée.

Le mystérieux plan de 500 ans du CRM pourrait justifier la poursuite de la série.

Un avenir incertain pour “The Walking Dead : The Ones Who Live”

La fin de la première saison de “The Walking Dead : The Ones Who Live“ se profile à l’horizon. Cependant, le showrunner Scott Gimple laisse planer un doute. Selon lui, la possibilité d’une deuxième saison n’est pas à exclure.

Une histoire loin d’être terminée

La série suit les aventures de Rick et Michonne, après leur départ de la série principale. Ils affrontent le CRM et tentent de s’échapper. Le tout est présenté comme une série événement de six épisodes, laissant supposer que leur histoire se terminera avec la première saison.

Pourtant, dans un rapport du Los Angeles Times, Scott Gimple déclare, de manière cryptique, que “tout peut arriver” concernant une seconde saison de The Ones Who Live. Cette déclaration est appuyée par le président d’AMC Studios, Dan McDermott, affirmant que la franchise The Walking Dead est loin d’être terminée.

La poursuite d’une saga

De plus, le rapport mentionne que McDermott considère The Walking Dead comme une “IP multigénérationnelle”, laissant entendre que la franchise pourrait se poursuivre loin dans le futur. Cela renforce la déclaration de Gimple, laissant envisager une seconde saison de The Ones Who Live comme une réelle possibilité.

Une raison d’espérer

Il ne reste cependant qu’un mystère : le plan de 500 ans du CRM. Ce détail clé, encore non révélé, pourrait avoir un impact sur l’ensemble de la franchise de zombies. Cela pourrait justifier la poursuite de The Ones Who Live au-delà de son point de fin prévu, tout en offrant une conclusion satisfaisante à l’histoire de Rick et Michonne.