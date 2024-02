Nombre d’épisodes et date du final de The Walking Dead: The Ones Who Live

Le spin-off de The Walking Dead, intitulé The Ones Who Live, marque le retour de Rick Grimes et Michonne, malgré un nombre d'épisodes pas très conséquent. Cela sera-t-il suffisant pour captiver à nouveau les fans ?

Un nouveau chapitre pour The Walking Dead

La saga The Walking Dead ne cesse de s’étoffer avec l’arrivée du dernier-né de la franchise, The Walking Dead: The Ones Who Live. Le duo tant aimé des fans, Andrew Lincoln et Danai Gurira, revient sur le petit écran, endossant une fois de plus les rôles de Rick Grimes et Michonne.

Les aventures post-apocalyptiques continuent

The Ones Who Live est particulièrement attendu par les fans car il répond à une question qui les taraude : qu’est-il arrivé à Rick après son enlèvement par la Civic Republic Military ? Initialement envisagée comme un film centré sur le personnage de Rick Grimes, la production a finalement opté pour un format télévisé, avec Gurira en tant que co-star.

Une première saison courte mais intense

La première saison de The Walking Dead: The Ones Who Live ne comptera que six épisodes, à partir du 25 février. Comparativement aux saisons précédentes de The Walking Dead, qui comptaient entre 13 et 24 épisodes, c’est un changement notable. Cependant, cette brièveté n’entravera pas l’intensité du récit. Les téléspectateurs n’auront pas à attendre longtemps pour découvrir le dénouement de l’histoire de Rick.

Retour des acteurs et avenir incertain

La seconde saison de The Walking Dead: The Ones Who Live n’est pas encore confirmée. Les six épisodes annoncés pourraient donc marquer la sortie définitive d’Andrew Lincoln et Danai Gurira de la franchise. Cependant, la possibilité d’une prolongation au-delà d’une seule saison n’est pas à exclure.