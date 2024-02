Andrew Lincoln rend hommage à un défunt acteur de Walking Dead avant ‘The Ones Who Live’

Andrew Lincoln rend hommage à Scott Wilson, un ancien membre du casting de la série The Walking Dead, avant la première de The Ones Who Live. Quels souvenirs gardez-vous de Scott Wilson dans la série ?

Tl;dr Andrew Lincoln rend hommage à Scott Wilson avant la première de The Walking Dead: The Ones Who Live.

Wilson a joué un rôle clé dans les premières saisons de la série originale.

Lincoln regrette que Wilson ne puisse pas voir le spin-off.

Scott Wilson est décédé en 2018, mais son héritage dans la série perdure.

Un hommage à un personnage marquant

Avec la première de The Walking Dead: The Ones Who Live approchant à grands pas, Andrew Lincoln a tenu à rendre hommage à Scott Wilson, un acteur clé des premières saisons de la série originale. Ce dernier, décédé en 2018, a incarné Hershel Greene, un ancien vétérinaire devenu fermier qui offre un refuge au groupe de Rick Grimes dans les saisons 2 à 4 de The Walking Dead.

La voix de la raison

Hershel Greene est rapidement devenu une figure centrale de la série, apportant sa sagesse au groupe lors de leur séjour dans la prison. Son personnage, véritable voix de la raison, a eu un impact significatif sur Rick Grimes, le rendant plus violent et impitoyable après la mort de Hershel.

Des regrets et un héritage

Dans une interview accordée à Comicbook.com, Andrew Lincoln a exprimé ses regrets que Scott Wilson ne puisse pas assister à la sortie du spin-off de la série. Le comédien n’a pas manqué de souligner l’importance de l’héritage laissé par Wilson et à quel point son rôle a aidé à définir le protagoniste de la franchise.

Une série à venir

The Walking Dead: The Ones Who Live, créée par Scott M. Gimple et Danai Gurira, est une suite spin-off de la franchise télévisée The Walking Dead. La série reprend après le départ de Michonne de la série originale, alors qu’elle cherche à retrouver son amoureux, Rick Grimes. La première de la série est prévue pour le 25 février 2024 sur AMC et AMC+.