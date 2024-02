Scott Gimple confirme l’évènement crossover des spinoffs de The Walking Dead

Avant la sortie du dernier spin-off de The Walking Dead, The Ones Who Live, Scott Gimple, le directeur de la franchise, lève le voile sur la possibilité d'un crossover avec les autres séries TWD. Cette fusion est-elle vraiment envisageable ?

Tl;dr Scott Gimple évoque un possible crossover entre les séries dérivées de The Walking Dead.

Le dernier spin-off, The Ones Who Live, sort le 25 février.

Des indices sont déjà disséminés dans les différentes séries.

Un crossover avec World Beyond est moins probable.

Le monde de The Walking Dead pourrait-il se rassembler ?

Scott Gimple, l’homme aux commandes de l’univers The Walking Dead, a récemment fait part de sa vision d’un éventuel crossover entre les différentes séries dérivées de la franchise. Alors que la série principale s’est achevée en 2022, l’univers des zombies a continué de prospérer grâce à de nombreuses séries dérivées. La plus récente, The Ones Who Live, est prévue pour le 25 février.

Des indices d’un crossover ?

Lors d’un panel AMC au cours du Television Critics Association press tour, Gimple a admis avoir laissé des indices de possibles crossovers entre toutes les séries dérivées de The Walking Dead. Il a ajouté : “Oui, j’ai des rêves de fusion de tout cela“. Ses paroles laissent entrevoir une éventuelle convergence des différentes trames narratives.

Des spinoffs prometteurs

2023 a vu le lancement de Dead City et Daryl Dixon, deux spin-offs de The Walking Dead qui ont élargi l’univers des zombies après la fin de la série originale. Ces deux séries reviendront pour une deuxième saison. En parallèle, on assiste à un intérêt croissant pour le retour de Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira) dans The Ones Who Live, des années après leur départ de la série principale.

Un avenir incertain pour World Beyond

Un crossover avec World Beyond semble moins probable, l’actrice Pollyanna McIntosh ayant affirmé que la série était “terminée et achevée“. Malgré cela, tous les spin-offs de The Walking Dead ont apporté de nouveaux éléments à la franchise, qu’il s’agisse de walkers jamais vus auparavant ou d’antagonistes impitoyables.