Un budget record pour la série The Walking Dead: The Ones Who Live

Il semble que "The Walking Dead: The Ones Who Live" possède le budget le plus élevé jamais alloué à une série télévisée au sein de la franchise "The Walking Dead" sur AMC. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la série?

Tl;dr Le budget de The Walking Dead: The Ones Who Live est le plus élevé de la franchise.

Cette série voit le retour de Rick Grimes et Michonne.

Le coût par épisode est de 13,7 millions de dollars, soit plus du quadruple de la série originale.

Une partie importante du budget est attribuée aux salaires des acteurs et aux effets visuels.

Un budget record pour The Walking Dead: The Ones Who Live

La nouvelle série dérivée de la franchise The Walking Dead, intitulée The Walking Dead: The Ones Who Live, est sur le point de marquer l’histoire de la télévision avec le budget le plus élevé jamais enregistré pour une série de cette franchise. Ce spin-off très attendu, qui sera diffusé à partir de février, signe le retour tant espéré de Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira).

Un budget d’une ampleur inégalée

Selon l’Autorité de Développement Économique du New Jersey, le budget de The Ones Who Live dépasse tous les précédents de la franchise, avec une enveloppe totale de $82 millions, soit environ $13.7 millions par épisode. En comparaison, le budget du dernier spin-off, The Walking Dead: Dead City, était d’environ $72 millions au total, soit $12 millions par épisode.

Pourquoi un budget aussi élevé ?

Le budget de The Ones Who Live est non seulement supérieur à celui de Dead City, mais également à celui de la série originale. En effet, son budget par épisode est plus de quatre fois celui de la série originale, The Walking Dead, qui coûtait environ $3 millions par épisode. Les salaires des acteurs, notamment ceux des stars Andrew Lincoln et Danai Gurira, ainsi que l’inflation et les coûts liés aux effets visuels et à la publicité, expliquent en partie ce budget record.

Une série qui promet

The Walking Dead: The Ones Who Live promet donc une production de grande envergure, avec des effets visuels à couper le souffle et une intrigue captivante. Elle sera diffusée à partir du 25 février sur AMC et AMC+.