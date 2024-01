Tout savoir sur la saison 2 de “The Walking Dead: Daryl Dixon” : renouvellement, casting et plus encore

Daryl Dixon a fait une entrée remarquée dans The Walking Dead et il est évident que la chaîne AMC a de grands projets pour le spin-off de Norman Reedus, surtout avec la saison 2 qui approche. Qu'est-ce qui nous attend dans cette nouvelle saison ?

Le retour de Daryl Dixon

Les inconditionnels de The Walking Dead peuvent se réjouir : AMC a annoncé le renouvellement de son spin-off centré sur le personnage de Daryl Dixon pour une seconde saison. Dans The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus reprend son rôle emblématique de chasseur à l’arbalète globe-trotter, et la suite s’annonce prometteuse.

Un voyage en Europe

La première saison a vu Daryl parcourir le monde jusqu’à la France, où le virus zombie est censé avoir commencé. La deuxième saison devrait donc se dérouler en Europe, avec un accent particulier sur le personnage de Laurent, figure de fils substitut et possible messie. Avec une variété de personnages attachants, une dose de mystère et de nouveaux zombies monstrueux, il est facile de comprendre pourquoi AMC a si rapidement renouvelé The Walking Dead: Daryl Dixon pour une seconde saison.

Du nouveau dans le casting

La distribution de la deuxième saison de The Walking Dead: Daryl Dixon accueillera des visages familiers, mais aussi de nouveaux. Melissa McBride fera son apparition en tant que Carol, un personnage clé dans cette suite intitulée The Walking Dead: Daryl Dixon — The Book of Carol. Manish Dayal rejoint également le casting dans le rôle d’Ash, un ingénieur basé dans le Maine qui garde un secret sombre.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée, le trailer 2024 d’AMC laisse présager une fenêtre de sortie pour la nouvelle saison. Les fans devront attendre encore un peu avant de découvrir les nouvelles aventures de Daryl Dixon.