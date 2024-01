Deux spin-offs de The Walking Dead brisent une règle suivie par la série principale pendant 11 saisons

Deux des séries dérivées de The Walking Dead ont enfreint une règle narrative que la série principale a respectée pendant 11 saisons, ce qui pourrait ajouter une complexité supplémentaire aux personnages. Quels seront les impacts de ce changement sur notre perception des personnages ?

Tl;dr Deux spin-offs de “The Walking Dead” rompent une règle narrative de la série principale.

Les spin-offs offrent de nouvelles perspectives, notamment sur les méchants.

Rick Grimes pourrait être le méchant de son propre spin-off.

“The Walking Dead: Dead City” révise l’histoire de Negan à travers son point de vue.

Une rupture narrative dans l’univers de “The Walking Dead”

Après 11 saisons, The Walking Dead a établi une perspective narrative standard, centrée sur la lutte des survivants face à l’apocalypse des zombies. Cependant, deux de ses spin-offs semblent briser cette règle, offrant une nouvelle dimension à l’univers de la série.

Des spin-offs qui explorent de nouvelles perspectives

Avec sept spin-offs de The Walking Dead, les possibilités d’explorer de nouveaux arcs et scénarios sont évidentes. Par exemple, The Walking Dead: Daryl Dixon transporte les spectateurs en France, tandis que Fear The Walking Dead propose de nouveaux niveaux de menace, comme des têtes nucléaires et des morts-vivants exposés aux radiations. Certaines de ces séries dérivées ont poussé les limites de la perspective narrative, permettant l’expansion d’angles narratifs uniques.

Une vision des histoires à travers les yeux des méchants

Dans The Walking Dead, tous les événements sont racontés du point de vue de Rick et son groupe, les peignant naturellement comme les héros de l’histoire. Les méchants de la série sont souvent présentés du point de vue des protagonistes, ce qui limite notre empathie pour eux. Cependant, certains spin-offs, comme The Walking Dead: The Ones Who Live et The Walking Dead: Dead City, semblent offrir une perspective plus nuancée, mettant en évidence la complexité des personnages et leurs motivations.

Rick Grimes, le héros devenu méchant ?

The Walking Dead: The Ones Who Live pourrait présenter Rick Grimes, le personnage principal de The Walking Dead, sous un jour plus sombre, voire comme le méchant de sa propre histoire. Ce changement pourrait potentiellement mettre en lumière son histoire plus du point de vue d’un méchant.