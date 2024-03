Un atout majeur pour la nouvelle série Netflix des créateurs de Game Of Thrones

Il serait injuste de comparer Game of Thrones avec la nouvelle série de science-fiction de ses créateurs, cependant, cette dernière semble avoir une nette supériorité sur GOT. Quels avantages cette nouvelle série pourrait-elle bien détenir ?

Game of Thrones a souffert de son propre succès à cause de sa finale décevante.

La nouvelle série, Le Problème à trois corps, évitera peut-être ces problèmes en s’appuyant sur une série de livres déjà complète.

Le Problème à trois corps est prévu pour être diffusé sur Netflix le 21 mars 2024.

Un nouveau succès pour les créateurs de Game of Thrones ?

Seuls le temps et les téléspectateurs détermineront si le nouveau show de science-fiction des créateurs de Game of Thrones répondra à toutes les attentes. Après une entrée en matière hésitante, cette série a su captiver les audiences du monde entier, décrochant plusieurs records d’audience sur HBO et devenant l’une des séries les plus commentées de l’histoire de la télévision.

Un succès qui a son revers

Malgré une course impressionnante et 59 Primetime Emmy Awards, Game of Thrones a été victime de son propre succès. En effet, sa finale n’a pas su répondre aux attentes, créant une déception telle que les fans ont lancé des pétitions pour refaire la saison 8. Il est toujours débattu si cette saison méritait tant de critiques, mais il est clair qu’elle a rencontré des problèmes. Heureusement, le nouveau show des créateurs de Game of Thrones pourrait éviter de répéter ces erreurs.

Le Problème à trois corps : un avantage certain

La force de David Benioff et D. B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, réside dans le fait de pouvoir adapter du matériel existant. C’est ici que Le Problème à trois corps, basé sur la série de romans déjà complète de Cixin Liu, tire son épingle du jeu. La série Netflix échappera probablement aux écueils de Game of Thrones, car les scénaristes disposent d’une histoire bien ficelée à adapter. Ils pourraient toujours prendre certaines libertés créatives, mais leur travail sur Game of Thrones a montré qu’ils écrivent de meilleurs scénarios lorsqu’ils disposent d’un plan narratif fixe.

