Game of Thrones : les défaillances de la saison 8

Game of Thrones de HBO s'est imposée comme l'une des séries télévisées les plus appréciées, mais la huitième et dernière saison est parmi les plus détestées.

Tl;dr La saison 8 de Game of Thrones a déçu les fans.

Le rythme effréné et le manque de matériel source sont critiqués.

Les personnages ont agi de manière incohérente avec leur évolution.

Des erreurs de production et la mise à l’écart de trames narratives clés ont contribué à l’échec.

Ce qui a mal tourné dans la saison 8 de Game of Thrones

Avec la huitième saison de la série culte Game of Thrones diffusée sur HBO, la déception a été à la hauteur de l’engouement suscité par les sept premières. Que s’est-il passé ?

Un rythme effréné et des histoires bâclées

Un des plus grands problèmes de la saison 8 de Game of Thrones réside dans son rythme effréné et le traitement expéditif de ses intrigues. Le temps nécessaire pour arriver à une conclusion naturelle manquait cruellement. L’annonce de la fin de la série, alors que la saison 6 était encore en cours de diffusion, a créé une attente immense. Lorsque le public a appris que les deux dernières saisons seraient plus courtes, l’inquiétude a grandi. En effet, beaucoup d’éléments narratifs restaient à explorer.

Des personnages dénaturés par le manque de matériel source

Un autre point de discorde concerne la manière dont les personnages ont été traités. Les fans de Game of Thrones ont été déconcertés de voir leurs personnages préférés agir de manière incohérente avec leur développement antérieur. La série a manqué de matériel source pour guider l’évolution des personnages, notamment avec le personnage de Daenerys Targaryen dont la transformation en “Mad Queen” a été perçue comme soudaine et injustifiée.

Erreurs de production et trames narratives abandonnées

Enfin, des erreurs de production et l’abandon de certaines intrigues majeures ont contribué à la déception générale. La Bataille de Winterfell, qui aurait dû être l’un des moments forts de la série, a été critiquée pour son manque de visibilité. De plus, des éléments narratifs importants, comme l’origine de Jon Snow, ont été négligés, laissant les fans insatisfaits.