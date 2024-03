Game of Thrones : pourquoi The Winds of Winter se fait tant attendre ?

L'attente se poursuit pour le sixième livre The Winds of Winter, bien après la fin de la série télévisée Game of Thrones, en raison de raisons évidentes qui ont retardé l'écriture du romancier américain George R.R. Martin.

Tl;dr George R.R. Martin a retardé plusieurs fois la sortie de The Winds of Winter.

L’auteur a contribué à de nombreux projets en parallèle, ce qui a ralenti son travail.

George R.R. Martin a avoué avoir du mal à écrire The Winds of Winter.

Il reste optimiste quant à la sortie future de l’ouvrage basé dans l’univers de Game of Thrones (ou A Song of Ice and Fire).

Les vents de l’hiver tardent à souffler

Le monde littéraire de George R.R. Martin retient son souffle. Le très attendu The Winds of Winter, sixième opus de sa saga A Song of Ice and Fire, se fait toujours désirer. Franchise qui a inspiré la célèbre série télévisée Game of Thrones de HBO, elle a connu un rythme de parution effréné de 1996 à 2000. Cependant, le temps s’est ralenti pour les deux derniers tomes, A Feast for Crows et A Dance with Dragons, parus respectivement en 2005 et 2011. Depuis lors, les fans attendent avec impatience The Winds of Winter.

Un auteur sollicité

Si The Winds of Winter se fait attendre, c’est aussi parce que George R.R. Martin a été très sollicité. Il a en effet participé à de nombreux projets depuis le début de Game of Thrones. Que ce soit l’écriture pour la série, les apparitions dans des conventions ou d’autres travaux, son emploi du temps s’est considérablement chargé. On peut citer par exemple son travail sur l’adaptation de Nightflyers, l’écriture pour le jeu vidéo Elden Ring ou encore la création de House of the Dragon.

Un défi d’écriture

Outre ses nombreux engagements, George R.R. Martin a admis avoir du mal à écrire The Winds of Winter. Il faut dire que la tâche est titanesque : le livre pourrait compter le double de personnages que le premier tome. De plus, la série A Song of Ice and Fire, initialement prévue en trois tomes, compte désormais sept livres. George R.R. Martin lui-même a reconnu la difficulté de l’entreprise lors d’un podcast, avouant avoir déjà écrit 1100 pages mais en avoir encore des centaines à rédiger.

Un espoir persistant

Malgré tout, George R.R. Martin reste optimiste. Même si le livre basé dans l’univers de Game of Thrones est encore loin d’être terminé, l’auteur croit en sa capacité à achever The Winds of Winter, ainsi que le septième et dernier livre prévu, A Dream of Spring. Espérons que les vents de l’hiver souffleront bientôt sur nos bibliothèques.