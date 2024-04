Un acteur de Game of Thrones sème le doute sur son retour dans le spin-off de Jon Snow

L'acteur britannique John Bradley, célèbre pour son rôle de Samwell Tarly dans la série télévisée Game of Thrones, met en doute sa participation à un éventuel spin-off centré sur Jon Snow, tout en donnant des nouvelles de son personnage.

Tl;dr John Bradley, l’acteur de Samwell Tarly dans Game of Thrones, doute de son retour dans un spin-off potentiel centré sur Jon Snow.

John Bradley a déclaré qu’il serait difficile pour lui de reprendre son personnage après s’être plongé dans un nouveau rôle pour la série 3 Body Problem.

Un spin-off sur Jon Snow est en développement, mais rien n’a encore été confirmé par HBO.

John Bradley a récemment joué dans la série Netflix 3 Body Problem, créée par les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss.

John Bradley doute de son retour en Samwell Tarly

Faisant la lumière sur les rumeurs autour d’un spin-off de Game of Thrones mettant en vedette Jon Snow, John Bradley, qui a interprété le personnage de Samwell Tarly, a exprimé des doutes quant à sa participation. Célèbre pour son rôle de membre timoré de la Garde de Nuit et ami proche de Jon Snow, John Bradley a récemment exprimé ses réserves à l’idée de reprendre son personnage.

Un retour de Samwell Tarly peu probable

Dans une interview récente avec le New York Post, John Bradley a déclaré qu’il lui serait difficile de revenir dans la peau de Samwell Tarly. Il a confié avoir été totalement absorbé par son nouveau personnage dans la série 3 Body Problem :

Je ne suis pas sûr. Cela me semble être un pas en arrière. Je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver ce personnage aussi facilement qu’avant.

Le statut incertain du spin-off de Jon Snow

Alors que HBO n’a pas encore confirmé une éventuelle série dérivée sur Jon Snow, des rumeurs circulent sur son développement. Le PDG de HBO, Casey Bloys, a récemment déclaré que la chaîne a toujours des scripts de Game of Thrones en développement. Cela laisse supposer que l’idée est en considération, mais que les détails fins, comme la conclusion d’un accord avec l’acteur Kit Harington et la direction créative de la série, doivent encore être finalisés.

John Bradley s’oriente vers de nouveaux projets

Le comédien John Bradley a récemment fait une apparition dans la série de science-fiction de Netflix, 3 Body Problem, créée par les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss. Dans cette série, il incarne Jack Rooney, un ancien étudiant en physique à Oxford qui se lance dans son propre commerce de snacks. Malgré ses commentaires récents, moins optimistes et plus décisifs qu’il y a quelques semaines, l’acteur a laissé entendre qu’il pourrait être disponible pour de futurs projets.