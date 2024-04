Une nouvelle série de courts-métrages Star Wars bientôt sur Disney+

"Tales of the Empire" est une belle surprise.

Tl;dr Disney annonce un nouveau programme TV Star Wars.

La série s’appelle Tales of the Empire.

Elle met en vedette Thrawn, Elsbeth et Offee.

Sortie prévue pour le 4 mai sur Disney+.

Surprise de Disney

Sans détour, et contrastant avec son habitude de longues annonces anticipées, Disney a fait une révélation inattendue : un nouveau programme télévisé Star Wars qui débute le mois prochain.

Un bijou d’animation

Intitulé Tales of the Empire, ce spectacle animé est l’œuvre de Dave Filoni, qui s’est fait les dents sur des dessins animés comme Star Wars : la guerre des clones et Star Wars Rebels avant de se tourner vers des trucs en prise de vue réelle comme Ahsoka. Cette nouvelle oeuvre est, comme on peut le suggérer sous son apparence, un fragment d’un tout plus vaste, un accompagnement de “Tales of the Jedi” de 2022.

Étoiles Sombres

Dans cette série d’anthologie, les projecteurs sont braqués sur plusieurs personnages de l’empire qui, en jouant les héros, essaient de vaincre les infâmes rebelles et de rétablir l’ordre dans la galaxie. Dévoilant sous un jour nouveau des personnages emblématiques tels que le Grand Amiral Thrawn, le général Grievous et le Grand Inquisiteur, cette série promet d’intéressantes révélations.

L’intrigue suit également deux personnages clés : Morgan Elsbeth, un antagoniste principal dans Ahsoka et un épisode de The Mandalorian, et Barriss Offee, un ancien chevalier Jedi qui est tombé du côté obscur pendant les guerres des clones.

Un casting famillier

Malgré leur forme animée, ces personnages sont incarnés par les mêmes acteurs que dans leur version en prise de vue réelle. Ainsi, Lars Mikkelsen revient sous les traits de Thrawn, Matthew Wood prête à nouveau sa voix à Grievous, le cyborg maléfique en manque de sirop pour la toux.

La série sera diffusée pour la première fois lors de la “pseudo-fête” sponsorisée par toutes les entreprises, également connue sous le nom de “May the Fourth” ou le 4 mai. Les six épisodes seront disponibles en streaming sur Disney+ dès le jour de sortie.