Aladdin 2 : Tout ce que l’on sait sur la suite tant attendue du live-action Disney

Le remake en live-action d’Aladdin réalisé par Guy Ritchie en 2019 a été un grand succès. Une suite a été rapidement confirmée en 2020, mais depuis, le silence règne. Les fans restent dans l’expectative alors que les mises à jour se font rares et que les nouvelles de Disney sont étonnamment silencieuses.

Les rôles principaux de cette suite potentialisée seraient probablement repris par les acteurs du film de 2019. Cependant, la participation de Mena Massoud, l’interprète d’Aladdin, et de Will Smith, qui a donné vie au Génie, reste incertaine. “Je sais qu’ils ont essayé de le lancer pendant longtemps, mais je ne sais pas où ça en est”, a déclaré Massoud après les grèves de 2023.

Le scénario d’Aladdin 2 reste flou. L’un des intérêts majeurs de cette suite réside dans la possibilité d’une adaptation en live-action du Retour de Jafar, la suite animée de l’original d’Aladdin. Cette intrigue qui voit le retour du méchant Jafar pour semer à nouveau le chaos pourrait être une source d’inspiration pour le scénario d’Aladdin 2.

Malgré l’annonce initiale d’une suite en 2020, le projet a rencontré de nombreux obstacles depuis, notamment une pandémie mondiale, des difficultés financières pour Disney et les grèves de 2023. La sortie d’Aladdin 2 semble donc plus éloignée que jamais.

L’avenir d’Aladdin 2 reste incertain, mais l’enthousiasme des fans pour une suite est indéniable. L’industrie cinématographique a toujours été marquée par des hauts et des bas, et il est possible que ce projet retrouve son élan. Quoi qu’il en soit, le public attend avec impatience de voir comment l’histoire d’Aladdin se poursuivra, que ce soit sur grand écran ou sous une autre forme.