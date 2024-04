Le spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow boosté par une nouvelle série HBO

HBO n'a pas encore confirmé le spin-off de Game of Thrones centré sur Jon Snow, mais la prochaine série télévisée de Kit Harington en 2024 est un signe positif pour sa réalisation. Cela signifie-t-il que nous reverrons bientôt notre héros préféré ?

Tl;dr Un spin-off sur Jon Snow de Game of Thrones est en développement.

Kit Harington pourrait revenir dans le rôle si le projet est confirmé.

Deux autres spin-offs de Game of Thrones sont officiellement confirmés pour 2024 et 2025.

Le retour de Harington sur HBO en 2024 pourrait faire avancer le projet de spin-off sur Jon Snow.

Le retour sur le trône de Jon Snow ?

Si vous êtes un fan de Game of Thrones, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Un spin-off centré sur Jon Snow, joué par Kit Harington, est en cours de développement par HBO. Bien que le projet n’ait pas encore été officiellement confirmé, le retour de Harington dans une autre série de HBO en 2024 est un bon signe pour les chances de ce spin-off.

Des projets d’expansion pour Westeros

HBO a de grands projets d’expansion pour l’univers de Westeros, avec plusieurs spin-offs de Game of Thrones en cours de développement. Pour l’instant, seuls deux sont officiellement confirmés : House of the Dragon, qui reviendra pour une deuxième saison en juin 2024, et A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, qui devrait faire ses débuts en 2025. Par ailleurs, une série consacrée à Jon Snow est en développement, avec Kit Harington prêt à reprendre son rôle si le projet est commandé.

Un signe positif pour le spin-off de Jon Snow

C’est le retour de Kit Harington sur HBO qui est le signe le plus positif pour le projet de spin-off. En effet, l’acteur a signé pour jouer dans la troisième saison de la série Industry, une série HBO/BBC qui suit un groupe de jeunes banquiers essayant de réussir dans le monde de la haute finance. Même si son retour ne garantit pas la réalisation du spin-off, il augmente considérablement les chances que le projet soit adopté.