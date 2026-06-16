Family Guy au cinéma, oui, mais Seth MacFarlane temporise

Le créateur de Family Guy dit toujours avoir une idée très précise pour un film. Le vrai frein, c’est surtout son agenda déjà saturé.

En bref Seth MacFarlane a toujours une idée de film

Le projet attend surtout une fenêtre de tir

La franchise continue déjà avec série et spin-off

Plus de 25 ans d’épisodes, et toujours pas de vrai passage au cinéma pour Family Guy. Le plus intéressant, en fait, c’est que le frein n’est pas un manque d’idée. Seth MacFarlane assure même l’inverse.

Un film pensé depuis longtemps, mais gardé en réserve

Dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter, le créateur de Family Guy explique que le long-métrage reste présent dans un coin de sa tête. Il dit avoir depuis longtemps une vision assez nette de ce que serait ce film. Pas un vague projet, donc, plutôt une option qu’il conserve.

Et il en parle avec l’humour qu’on lui connaît. Seth MacFarlane résume l’idée comme « le long-métrage Family Guy est quelque chose qui reste toujours dans un coin de ma tête », avant d’ajouter qu’il garde cette cartouche pour le moment où tout le reste tournerait mal. Il évoque même, en plaisantant, un « échec professionnel désastreux » qui l’amènerait à lancer le film pour reconquérir le public. La formule fait sourire, mais elle dit aussi une chose simple, le film existe surtout comme projet de secours, pas comme priorité immédiate.

Le vrai blocage n’est pas créatif, il est logistique

On pourrait croire qu’une franchise aussi installée n’aurait qu’à appuyer sur un bouton. Ce n’est jamais si simple avec l’animation. Monter un long-métrage en parallèle d’une série toujours en production demande du temps, de l’énergie, et surtout une disponibilité créative très concrète.

La source rappelle d’ailleurs que ce genre de bascule vers le grand écran prend souvent des années, même pour des marques énormes. Et dans le cas de Seth MacFarlane, il y a un problème très terre à terre, il est partout. En 2023, le producteur exécutif Rich Appel expliquait déjà que le film n’avait pas vu le jour parce que MacFarlane devait y participer activement, à commencer par le scénario. Sauf qu’entre la série Ted et Bookie, il n’avait tout simplement pas le temps.

Family Guy avance déjà sur plusieurs fronts

Résultat, Family Guy n’est pas à l’arrêt, loin de là. La série continue d’avancer chez Fox dans le cadre de son renouvellement initial de quatre saisons, avec une saison 25 prévue en 2027.

À côté de ça, un nouveau spin-off centré sur Stewie est aussi en développement, en dehors des événements principaux de la série. Dit autrement, si un film finit par décoller, il viendra s’ajouter à une franchise déjà bien remplie. Et c’est peut-être ça, le vrai signal. Family Guy reste une valeur sûre pour MacFarlane, mais pas encore celle qu’il a besoin d’activer. Pour les fans, l’attente continue. Pour l’industrie, ça raconte surtout autre chose, une licence peut être solide, durable, rentable, et malgré tout ne pas trouver tout de suite sa place au cinéma.