Les sentiments de Seth MacFarlane, créateur de Family Guy, sur l’annulation de la série

Découvrez les sentiments de Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy, face à l'annulation de son célèbre show télévisé.

Le créateur de « Family Guy » défend la longévité de la série

Seth MacFarlane, cerveau et vedette de « Family Guy », est convaincu que le spectacle continuera tant qu’il y aura de l’intérêt de la part du public. La série, qui a fêté ses 25 ans, a atteint un point de non-retour qui la rend pratiquement inarrêtable, selon MacFarlane.

Un parcours chahuté mais résilient

N’oublions pas que « Family Guy » a déjà été annulé deux fois. Après sa deuxième saison en mai 2000, le spectacle a été brièvement interrompu à cause de créneaux concurrentiels défavorables. Toutefois, une troisième saison de 22 épisodes a été rapidement commandée et diffusée de 2001 à 2002. Suite à une seconde annulation, les ventes de DVD et la popularité des rediffusions sur Adult Swim ont convaincu Fox de relancer la série. Depuis mai 2005, « Family Guy » n’a cessé de produire de nouveaux épisodes.

MacFarlane et Fox : une relation résiliente

MacFarlane a partagé, dans une interview au LA Times, qu’il n’avait « rien à comparer » lorsque son spectacle a été annulé pour la première fois. Il a admis que c’était le premier spectacle qu’il avait jamais présenté et qu’il avait été adopté. MacFarlane a alors pensé que c’était la norme. Quand « Family Guy » a été annulé, il a pensé que c’était aussi normal. Cependant, Fox voulait toujours faire affaire avec lui, ce qui a permis à « Family Guy » de revenir sur le devant de la scène.

L’auto-dérision comme arme humoristique

Dans une apparition sur le podcast Logically Speaking en janvier 2024, MacFarlane s’est souvenu de l’annulation de « Family Guy » et s’est montré « très excité » par la renaissance de la série. Il a raconté que Fox voulait « ramener discrètement ‘Family Guy’ en production ». MacFarlane a également utilisé l’humour pour se moquer des annulations de Fox, en insérant des blagues sur ces décisions dans les épisodes de « Family Guy ».

En somme, Seth MacFarlane voit l’avenir de « Family Guy » avec optimisme et humour, et il ne semble pas que le spectacle soit prêt à prendre sa retraite de sitôt.