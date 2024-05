Un défi majeur à surmonter pour le film d’animation Family Guy

Seth MacFarlane a confirmé que le film d'animation basé sur l'univers de Family Guy est toujours en préparation.

Tl;dr Le film d’animation Family Guy n’est pas annulé.

Seth MacFarlane veut le faire malgré un emploi du temps chargé.

Les Simpson, le film pourrait représenter un obstacle important.

Seth MacFarlane a néanmoins une grande expérience cinématographique.

La famille Griffin s’apprête à faire ses débuts sur grand écran

Le film d’animation Family Guy est toujours en préparation, et ce, malgré une difficulté majeure à surmonter. Seth MacFarlane, le créateur de la série animée, a la ferme intention de concrétiser ce film, bien qu’il n’ait pas encore reçu le feu vert officiel. En effet, malgré un emploi du temps chargé, Seth MacFarlane est déterminé à faire aboutir ce projet pour lequel il a une idée d’histoire depuis 15 ans.

Un obstacle majeur à surmonter

Cependant, un obstacle de taille pourrait entraver la réalisation de ce film. Malgré quelques épisodes plus longs qui parodient des films tels que And Then There Were None et Star Wars, Family Guy n’a eu qu’un seul film de long métrage : Stewie Griffin: The Untold Truth. Ce film, bien que sorti directement en DVD, a donné à Family Guy un film officiel. Cependant, la franchise n’a pas encore connu de véritable sortie en salle.

Une compétition difficile

Family Guy devra non seulement rivaliser sur le plan financier et critique, mais également éviter de copier les idées de Les Simpson. En effet, le film Les Simpson a posé une barre incroyablement haute en matière de transition d’une animation pour adultes vers le grand écran. Tout chevauchement en termes d’intrigue ou de caméos conduira à des comparaisons directes.

Un avantage cinématographique non négligeable

Cependant, l’expérience cinématographique de Seth MacFarlane pourrait donner un avantage à Family Guy. En effet, contrairement à Les Simpson, le créateur de Family Guy a une solide expérience du cinéma. Il a dirigé les films Ted et A Million Ways to Die in The West, dans lesquels il a également joué. Il a également joué dans Sing et Logan Lucky, prouvant ainsi qu’il n’est pas étranger au grand écran.