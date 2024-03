House of the Dragon de HBO revient cet été avec sa deuxième saison

HBO dévoile la date de sortie de la saison 2 de la série télévisée House of the Dragon.

Tl;dr La date de sortie de la saison 2 de House of the Dragon est annoncée.

Cette saison est attendue pour le 16 juin 2024 sur la plateforme de streaming Max.

Elle comprendra huit épisodes, contre dix pour la première saison.

Les sauts dans le temps, présents dans la première saison, seront absents de la seconde.

Le retour d’un dragon sur HBO

L’attente est terminée pour les amateurs de la saga Game of Thrones. HBO a en effet révélé la date de sortie de la saison 2 de son spin-off préquel, House of the Dragon. Cette nouvelle saison, très attendue, est prévue pour le 16 juin 2024, soit près de deux ans après la première.

HBO unleashed two dueling trailers for 'House of the Dragon' season 2, and showrunner Ryan Condal breaks down some of the big reveals to EW: the Greens vs. Blacks, a new Stark, new dragons, and more. https://t.co/hXq8ZxWbB6 — Entertainment Weekly (@EW) March 21, 2024

Une deuxième saison attendue

House of the Dragon s’est imposée comme une digne héritière de la franchise Game of Thrones. La première saison, diffusée en 2022, a reçu des critiques positives, saluant notamment les performances du casting. Cependant, elle s’est également attirée quelques critiques pour ses fréquents sauts dans le temps, qui ont nécessité le remplacement de certains acteurs.

Des changements pour la nouvelle saison

La deuxième saison apporte son lot de changements. Tout d’abord, elle sera plus courte que la première, avec seulement huit épisodes. De plus, le showrunner Ryan Conal a confirmé que les sauts dans le temps, point de discorde de la première saison de la série House of the Dragon, seront absents de cette nouvelle saison. Les événements se déroulant désormais “en temps réel”.

Une saison prometteuse

Avec une histoire qui se déroule de manière plus séquentielle et une tension qui promet de monter d’un cran, la saison 2 de House of the Dragon a le potentiel pour surpasser la première. Reste à voir comment elle sera accueillie par le public et les critiques. Mais une chose est sûre, les fans de la franchise auront rendez-vous le 16 juin.