La nouvelle épopée des producteurs de Game of Thrones, Le Problème à trois corps, crée l’événement à SXSW

Jess Hong, Eiza Gonzalez, Alex Sharp, John Bradley, Benedict Wong, Zine Tseng, Rosalind Chao et Liam Cunningham partagent leurs expériences sur le projet "Le Problème à trois corps". Quels sont leurs points de vue uniques sur ce sujet ?

Tl;dr La série “Le Problème à trois corps” débute au festival South By Southwest 2024 avant d’être diffusée sur Netflix.

Basée sur la trilogie de Liu Cixin, elle est produite par les créateurs de “Game of Thrones” et met en scène un casting multiculturel.

Elle raconte une invasion extraterrestre lente et inévitable, à la suite d’une décision prise lors de la Révolution Culturelle Chinoise des années 1960.

Les acteurs partagent leurs impressions et discutent des liens avec “Game of Thrones” lors d’une interview avec “Screen Rant”.

Une nouvelle épopée de science-fiction débarque sur Netflix

Imaginez une série où une décision prise pendant la Révolution Culturelle Chinoise des années 1960 a des répercussions à travers le temps et l’espace, modifiant le sort de l’humanité. C’est l’histoire que raconte Le Problème à trois corps, une nouvelle série de science-fiction qui a fait ses premiers pas lors du festival South By Southwest 2024 avant d’être diffusée sur Netflix.

La série est basée sur la célèbre trilogie de Liu Cixin, la Trilogie du Problème à trois corps. Elle est la première production de David Benioff et D.B. Weiss, créateurs de Game of Thrones, dans le cadre de leur accord global avec Netflix. Le casting multiculturel est composé de personnalités telles que Jovan Adepo, Rosalind Chao, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong de Doctor Strange, et les favoris de Game of Thrones, John Bradley, Liam Cunningham et Jonathan Pryce.

Une invasion extraterrestre inattendue

L’intrigue de Le Problème à trois corps se déroule sur plusieurs décennies et plans d’existence, avec des décors incluant la Chine, la Grande-Bretagne et un monde de réalité virtuelle. Au lieu d’une attaque brutale et rapide, l’humanité fait face à une invasion extraterrestre lente et inévitable. Alors que les lois de la nature commencent à se défaire, un groupe de scientifiques brillants doit travailler ensemble pour affronter la plus grande menace de l’histoire humaine.

Des acteurs captivés par l’échelle de leur nouvelle série

Screen Rant a interviewé les stars de Le Problème à trois corps pour discuter de leur nouvelle série. Les acteurs ont souligné l’ampleur de leur nouveau projet, ainsi que les liens thématiques avec Game of Thrones et la profondeur de l’histoire qu’ils tentent de raconter.