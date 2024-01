Enfin une bande-annonce complète pour l’adaptation par Netflix du roman de science-fiction “Le Problème à Trois Corps”

La série, mise au point par les créateurs de Game of Thrones, sort le 21 mars. Serez-vous au rendez-vous pour cette nouvelle aventure ?

Tl;dr Bande-annonce complète de la série “Le Problème à Trois Corps” de Netflix.

Basée sur une série de livres de l’auteur chinois Liu Cixin.

La série a subi des retards, malgré de grands noms impliqués.

Diffusion prévue pour le 21 mars.

L’attente touche à sa fin pour les fans de SF

La série tant attendue de Netflix, “Le Problème à Trois Corps“, se dévoile enfin à travers une bande-annonce complète, après un bref teaser sorti l’an dernier. Cet avant-goût de plus de deux minutes est riche en rebondissements et en indices intrigants, de quoi augmenter l’impatience des fans.

Une saga de renommée mondiale adaptée à l’écran

L’histoire s’appuie sur une populaire série littéraire de l’auteur chinois Liu Cixin. Le projet est piloté par David Benioff et D.B. Weiss, les anciens réalisateurs de “Game of Thrones”. Malgré une fin polémique du show fantastique d’HBO, rappelons que les premières saisons de “Game of Thrones”, adaptées d’une œuvre préexistante, étaient absolument emblématiques.

Un univers complexe et riche en surprises

Le scénario de “Le Problème à Trois Corps” est complexe, et chaque discussion autour de celui-ci risquerait de spoiler ses nombreux rebondissements. Cependant, sachez que le titre renvoie à une problématique commune à la physique classique et quantique se rapportant aux lois de Newton sur le mouvement et la gravitation universelle. En plus de son versant scientifique dialectique, la série promet de nombreuses scènes d’action et de mystère.

Bénéficiant d’un casting solide avec Benedict Wong, Eiza González et plusieurs anciens de “Game of Thrones” comme Jonathan Pryce et John Bradley, la série est attendue pour une sortie le 21 mars prochain.