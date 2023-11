Netflix dévoile une bande-annonce de Le Problème à Trois Corps et reporte sa sortie à mars 2024

Avec un ton probablement plus léger que le matériel source. Qu'en pensez-vous, ce changement de ton vous convient-il ?

Tl;dr Nouveau report de la série “Le Problème à Trois Corps” de Netflix jusqu’en mars 2024.

Adaptée par Bonioff, Weiss et Woo, elle promet une immersion dans un jeu VR innovant.

Basée sur le roman primé de Liu Cixin “Le Problème à Trois Corps”.

Le casting comprend Benedict Wong, Eiza González et d’autres acteurs de Game of Thrones.

Le blockbuster de science-fiction de Netflix repoussé

Au grand désarroi des amateurs de science-fiction, la sortie de la série tant attendue de Netflix, “Le Problème à Trois Corps“, a été repoussée à nouveau : elle est désormais prévue pour mars 2024.

Les maîtres d’œuvre

David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones, s’associent à Alexander Woo pour adapter le roman chinois de Liu Cixin. Les trois visionnaires sont à l’œuvre pour amener à l’écran une histoire éblouissante entremêlant réalités virtuelles et paradoxes interstellaires.

Mystère et intrigue autour du jeu Trois Corps

Le trailer récemment diffusé a dévoilé un aspect clef de la série : le “jeu vidéo” Trois Corps. Il comprend un casque de réalité virtuelle mystérieux et brillant. D’après le personnage de John Bradley, Jack Rooney, ce casque ne possède « ni écran… ni prise casque… pas même un port de charge ». En le portant, Rooney est propulsé dans un monde hyper-réaliste avant d’être brusquement éjecté, marquant ainsi la fin du trailer.

Un univers littéraire primé

La série est basée sur le premier roman de la série “Remembrance of Earth’s Past” de Liu Cixin, publiée au milieu des années 2000 en Chine. Après sa traduction anglaise en 2014, le livre a acquis une renommée internationale et a reçu le prestigieux prix Hugo.

L’élite de la télévision rejoint le casting

La série réunit un casting stellaire, à savoir Benedict Wong, Eiza González et plusieurs anciens de Game of Thrones tels que Jonathan Pryce et le susmentionné Bradley.