Netflix donne un premier aperçu de la série Le Problème à trois Corps et confirme la date de lancement

Netflix donne un premier aperçu de la série Le Problème à trois Corps. Rendez-vous en janvier 2024 pour découvrir tout cela.

Netflix a dévoilé durant son événement Tudum un tout premier trailer pour la très attendue série de science-fiction Le Problème à trois corps. Et le géant en a profité pour confirmer la date de lancement : ce sera pour janvier prochain. Un petit retard au démarrage, donc, pour cette série qui devait à l’origine arriver cette année.

Netflix donne un premier aperçu de la série Le Problème à trois Corps

Si le titre de cette série vous semble familier, il y a deux raisons à cela. La première, c’est que les showrunners de cette œuvre ne sont autres que les créateurs de Game of Thrones, à savoir David Benioff et D.B. Weiss, ainsi qu’Alexander Woo. Malgré les vives critiques à l’encontre de l’ultime saison de la série fantasy de HBO, David Benioff et D.B. Weiss sont deux noms très attendus dans l’industrie du cinéma et du petit écran.

Ensuite, Le Problème à trois corps est basé sur une série de livres ayant déjà connu un très grand succès, exactement comme Game of Thrones, mais celle-ci est terminée. Ces livres, écrits par le Chinois Liu Cixin, comptent parmi les sagas de science-fiction les plus populaires de ces dernières années. Nous pourrions donc avoir droit ici à une nouvelle oeuvre de grande envergure.

Rendez-vous en janvier 2024 pour découvrir tout cela

Pour cela, Netflix a dévoilé un trailer mettant clairement l’accent sur le rendu et très peu sur l’histoire. Ce qui est tout à fait valable dans la mesure où celles et ceux qui voudraient du spoil peuvent tout simplement lire les livres. Parmi les acteurs que l’on retrouvera dans cette série, on citera Benedict Wong (Seul sur Mars, Doctor Strange), Eiza González (Baby Driver) et les vétérans de Game of Thrones, John Bradley et Liam Cunningham.

Le mois de janvier n’est pas non plus si loin que cela, nous n’aurons donc pas trop à attendre pour découvrir de quoi il retourne précisément. Espérons que David Benioff et D.B. Weiss seront bien accueillis avec leur nouveau projet. À suivre !