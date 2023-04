A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, une nouvelle préquelle pour Game of Thrones

Après House of the Dragon, HBO commande la série télévisée A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight afin d'étendre le lore de Game of Thrones sur le petit écran.

Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables erraient dans Westeros… un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. À une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereux exploits attendent ces improbables et incomparables amis.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg. Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Basée sur Tales of Dunk and Egg (un ensemble de romans courts écrits qui comprend The Hedge Knight, The Sworn Sword et The Mystery Knight) de George R.R. Martin, la série préquelle de Game of Thrones est écrite et produite par Ira Parker et l’auteur américain. Le co-créateur, producteur exécutif et showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, et Vince Gerardis seront également producteurs exécutifs de A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight.

Un avenir solide pour Game of Thrones chez HBO

Connue sous le nom de Tales of Dunk and Egg, la série était l’une des nombreuses idées de prequel en cours de développement chez HBO, derrière House of the Dragon. Le projet, qui a été confié à plusieurs scénaristes, est apparu comme le favori pour une commande de série au cours des derniers mois. Alors que la chaine HBO de Warner Bros Discovery a démarré la production de la deuxième saison de la série House of the Dragon, la série dérivée sur Jon Snow est également en préparation.