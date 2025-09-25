DC sait qu’un de ses personnages majeurs dans Batman mérite une stratégie bien plus ambitieuse

Malgré le succès et la richesse de l’univers Batman, l’une de ses figures les plus marquantes peine à trouver une place à la hauteur de son potentiel. DC semble conscient de ce défi narratif récurrent.

Une absence remarquée au cœur de Gotham

La franchise The Batman, chapeautée par Matt Reeves, s’est rapidement imposée comme un incontournable du nouvel univers DC, tant pour son ambiance sombre que pour ses personnages fouillés. Pourtant, alors que le second volet, The Batman: Part II, se profile à l’horizon, une nouvelle vient bouleverser les attentes des fans : l’absence confirmée de Sofia Falcone. Incarnée avec brio par Cristin Milioti dans la série dérivée The Penguin sur HBO Max, ce personnage avait pourtant marqué les esprits par sa complexité et son intensité.

Sofia Falcone, une étoile filante dans l’univers DC

Dès son apparition dans la série centrée sur Oz — alias le Pingouin (Colin Farrell) — Sofia s’est imposée comme l’une des figures les plus captivantes du récit. Fille de Carmine Falcone (John Turturro), elle revient sur le devant de la scène après dix années passées à l’asile d’Arkham, déterminée à reconstruire l’empire familial sous le nom de « Famille Gigante ». Face à Oz, Sofia incarne l’opposition acharnée : entre trahisons, meurtres et enlèvements, sa trajectoire ne laisse personne indifférent. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui pensaient retrouver cette antagoniste majeure dans la suite cinématographique.

Mais lors de la même soirée où Cristin Milioti remporte un Emmy pour ce rôle, Matt Reeves met fin aux spéculations : Sofia Falcone ne figurera pas au casting du prochain film. La raison ? Le scénario serait déjà trop avancé pour y intégrer ce personnage.

L’ombre d’une gestion chaotique des arcs narratifs

Ce choix éditorial soulève nombre d’interrogations quant à la capacité du projet à capitaliser sur ses propres réussites. Si le public comme la critique ont salué la profondeur de Sofia — sans parler de la lettre finale reçue de Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz) qui promettait une suite intrigante — rien n’indique aujourd’hui qu’un autre projet (spin-off ou saison 2) lui offrira une seconde chance.

Quelques points clés résument le sentiment général :

Difficulté à donner une continuité cohérente aux personnages secondaires essentiels.

Délai inhabituellement long entre deux films majeurs : plus de cinq ans.

Nette perte de momentum pour la franchise, malgré son potentiel.

Alors que la date du 1er octobre 2027 est fixée pour la sortie de The Batman: Part II, le manque apparent de vision globale inquiète autant qu’il surprend. Certes, d’autres antagonistes pourraient relancer l’intrigue autour du héros campé par Robert Pattinson, mais en mettant Sofia Falcone sur la touche sans perspective immédiate, DC semble se priver d’un atout majeur — et peut-être d’un supplément d’âme dont son univers aurait bien besoin.

Avenir incertain pour Gotham et ses figures féminines

Le sort réservé à Sofia Falcone témoigne des difficultés récurrentes rencontrées par DC pour structurer durablement sa mythologie cinématographique. Si rien n’est gravé dans le marbre côté spin-offs ou retours potentiels, il faudra attendre encore plusieurs années avant d’espérer retrouver ce personnage iconique là où elle devrait être : au centre des jeux de pouvoir et des luttes intestines qui font tout le sel du Gotham imaginé par Matt Reeves.