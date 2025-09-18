Pour lire le scénario de The Batman 2, Robert Pattinson a dû respecter une sécurité draconienne

Pour consulter le scénario du second volet de The Batman, Robert Pattinson a dû respecter une mesure de sécurité particulièrement stricte. L'équipe de production prend en effet d'importantes précautions pour éviter toute fuite sur ce projet très attendu.

Tl;dr Le script de « The Batman Part II » enfin terminé.

Mesures extrêmes pour éviter toute fuite du scénario.

Tournage prévu au printemps 2026, sortie espérée en 2027.

Un scénario sous haute protection

Le suspense n’est plus de mise : le script tant attendu de « The Batman Part II » est enfin prêt. Après plus de trois ans d’incertitude, Matt Reeves et son co-auteur Mattson Tomlin ont finalisé leur travail, suscitant autant de soulagement que d’excitation chez les fans. Pourtant, la prudence reste de rigueur. À l’heure des fuites numériques et des paparazzis acharnés – le premier volet ayant déjà été la cible d’une surveillance intensive sur les plateaux britanniques – la moindre information se monnaye cher.

Sécurité maximale autour du script

Il fallait s’y attendre : le nouveau scénario circule dans des conditions presque rocambolesques. Pour préserver le secret autour de l’intrigue, la production s’est inspirée des pratiques de grands noms comme Christopher Nolan, connu pour ses scénarios imprimés sur papier rouge ou remis en main propre à ses acteurs. Cette fois, c’est dans une pochette ultra-sécurisée et munie d’un code que le précieux texte a été transmis à Robert Pattinson. L’acteur principal, alors à New York, a d’ailleurs eu quelques difficultés à ouvrir ce coffre miniature – une anecdote que Matt Reeves a partagée avec un brin d’humour : « [Rob] was like, ‘I can’t open it.’ I said, ‘I know, here’s the code.’ ».

Des attentes et du mystère

Sur les détails concrets du film ? Motus et bouche cousue. Si l’on sait que le tournage devrait débuter au printemps 2026 – probablement fin avril ou début mai –, rien ne filtre concernant l’intrigue ou même les antagonistes attendus. Ce que confirme le réalisateur : l’aspect « détective », véritable colonne vertébrale du premier opus, sera préservé afin de garantir à nouveau cette ambiance de mystère qui avait tant séduit.

Voici les mesures exceptionnelles évoquées par l’équipe pour garder le silence autour du film :

Pochettes à code pour la livraison des scripts aux acteurs.

Aucun partage numérique non sécurisé entre membres-clés.

Mise en place de faux scripts ou fins alternatives sur certains plateaux.

L’attente, un mal nécessaire ?

Face aux impatiences croissantes des aficionados, certains à Hollywood n’ont pas hésité à défendre les auteurs face aux critiques sur la lenteur d’écriture. Ainsi, le patron de DC Studios, James Gunn, avait réagi sans détour en juin dernier : « People should get off Matt’s nuts because it’s like, let the guy write the screenplay in the amount of time he needs to write it. » Aujourd’hui, il faudra encore patienter jusqu’en octobre 2027 avant de découvrir ce second acte sur grand écran – preuve qu’à Gotham comme ailleurs, chaque secret se mérite.