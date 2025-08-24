Un nouveau coup dur frappe The Batman 2 à l’approche du début du tournage

Le deuxième volet de la saga The Batman doit faire face à un nouveau revers significatif avant même le début du tournage, une difficulté supplémentaire qui s’ajoute aux obstacles rencontrés par la production ces derniers mois.

Tl;dr Greig Fraser ne revient pas comme chef opérateur.

Zoë Kravitz absente du casting de la suite.

Production de The Batman Part II prévue pour le printemps.

Une ambiance visuelle à réinventer pour Gotham

L’atmosphère si singulière de The Batman, plongée dans une Gotham sombre et poisseuse, doit beaucoup au travail du chef opérateur Greig Fraser. Son sens esthétique avait valu au film de Matt Reeves une identité visuelle très marquée, saluée tant par le public que par la critique. Pourtant, alors que la préproduction du très attendu The Batman Part II avance à grands pas, un défi se profile : Fraser ne sera pas derrière la caméra cette fois-ci.

Un changement majeur dans l’équipe technique

L’information s’est glissée dans une conversation lors du podcast On Film… With Kevin McCarthy, où l’acteur Josh Brolin a confié que Fraser ne serait pas non plus sur le tournage de Dune: Messiah, déjà en cours. Priorité donnée à un autre projet d’envergure : la réalisation par Sam Mendes des quatre biopics consacrés aux Beatles. Conséquence logique, l’agenda du chef opérateur australien ne laisse guère de place à un retour à Gotham prochainement. Dès lors, la question brûle les lèvres des fans : qui prendra le relais pour préserver — voire renouveler — cette signature visuelle si particulière ?

Parmi les candidats potentiels, le nom de Michael Seresin, collaborateur régulier de Matt Reeves sur la saga La Planète des Singes, revient avec insistance. À 83 ans, son expérience n’est plus à prouver, mais sa capacité à s’engager sur un tournage aussi exigeant reste en suspens.

Côté casting, une absence remarquée

Comme si ce changement derrière la caméra ne suffisait pas, une autre incertitude plane : l’absence annoncée de Zoë Kravitz, interprète emblématique de Catwoman dans le premier volet. Lors d’une récente tournée promotionnelle pour le film Caught Stealing, il a été expressément demandé aux journalistes d’éviter toute question sur la suite de Batman : « elle n’y participe pas et n’a aucune information à partager ». Un coup dur pour les aficionados du duo iconique formé avec Robert Pattinson.

Lancement imminent malgré les incertitudes

Pourtant, tout n’est pas sombre sur le front de la production. Après plusieurs reports successifs, le scénario écrit par Matt Reeves et Mattson Tomlin est enfin bouclé depuis juin. Le tournage est désormais envisagé pour le printemps prochain ; le casting devrait s’intensifier dès l’automne. La sélection d’un nouveau chef opérateur reste cruciale pour perpétuer l’héritage visuel établi, alors que l’absence d’autres figures clés demeure redoutée par les fans.

Si les défis sont nombreux — entre contraintes d’agenda et passages de relais délicats — il subsiste chez les spectateurs l’espoir d’être une nouvelle fois immergés dans un Gotham revisité avec audace et créativité.