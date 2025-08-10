James Gunn réagit aux rumeurs sur Robin dans The Batman 2 et affiche son mécontentement

James Gunn a réagi aux rumeurs persistantes concernant la présence de Robin dans le prochain film The Batman 2. Le réalisateur et scénariste n’a pas caché son agacement face à ces spéculations, alimentant le débat parmi les fans.

Tl;dr James Gunn dément la présence de Robin dans le film.

Seule une poignée de personnes ont lu le script.

Deux films Batman suivront des univers et intrigues séparés.

Rumeurs persistantes autour de « The Batman Part II »

Depuis quelques semaines, la rumeur enfle sur l’arrivée de Robin dans le très attendu The Batman Part II. Certains médias affirment que le célèbre acolyte ferait son grand retour, pour la première fois depuis 1997 au cinéma, aux côtés du Chevalier Noir. Pourtant, ces spéculations ont été balayées d’un revers de main par James Gunn, coprésident de DC Studios, visiblement lassé par cette agitation numérique.

Un scénario sous haute confidentialité

Dans un échange direct sur les réseaux sociaux, Gunn a tenu à clarifier la situation, adressant même un message sans détour aux fans : « Guys please stop believing this nonsense. I think six of us have read the script. No one knows anything about The Batman 2. ». Seules quelques personnes triées sur le volet auraient eu accès au scénario rédigé par Matt Reeves et son complice Mattson Tomlin, bouclé en juin dernier après une série de reports. Ainsi, tous les « scoops » circulant actuellement sur internet semblent n’avoir aucun fondement réel.

Bataille des Batmen et clarification d’univers

Dans ce contexte brouillé, il n’est pas inutile de rappeler que les projets menés par Reeves appartiennent au label Elseworlds, distinct du DC Universe principal. D’un côté donc, l’histoire sombre et réaliste incarnée par Robert Pattinson, de l’autre, un nouveau film baptisé The Brave and the Bold, qui mettra en scène un Bruce Wayne vieillissant et son fils Damian Wayne dans la continuité officielle du DCU.

Pour éviter toute confusion – deux films, deux Robin ? – les studios semblent décidés à préserver une frontière claire entre ces franchises. Dès lors, voir Dick Grayson ou Jason Todd prêter main forte à Battinson paraît peu probable à court terme. Parmi les points évoqués pour maintenir cette cohérence narrative :

Distinguer clairement chaque univers auprès du public

Laisser une intrigue centrée sur un Batman isolé côté Elseworlds

Réserver le concept de « Bat-Family » à la saga principale du DCU

Nouvelles étapes et attentes des fans

Tandis que la préproduction s’accélère – avec une phase de casting prévue cet automne –, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a confirmé le tournage pour le printemps prochain en vue d’une sortie en octobre 2027. Les détails sur les personnages intégrés au récit restent encore secrets. Peut-être que certains seront révélés au fil des annonces officielles. Mais pour l’instant, il faudra se contenter du mystère savamment entretenu autour de cette suite très attendue.