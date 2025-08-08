La production de The Batman 2 va débuter bien plus tôt que prévu

Après des mois d’attente, The Batman 2 passe en préproduction avec un tournage prévu début 2026.

Tl;dr The Batman 2 démarre sa préproduction et tournera en janvier 2026 pour une sortie en octobre 2027.

Robert Pattinson et d’autres acteurs clés reviennent, aux côtés de nouveaux visages.

James Gunn veut espacer les sorties pour ne pas chevaucher The Brave and the Bold.

Production relancée pour The Batman 2

À force d’attendre, certains fans commençaient à s’inquiéter : l’avenir de The Batman 2 semblait suspendu à d’incessants retards. Pourtant, la situation se débloque enfin. La suite très attendue du film de Matt Reeves vient de franchir une étape décisive avec le lancement « officiel » de sa préproduction, d’après les informations de Production List. Après de longs mois marqués par des reports et des incertitudes autour du scénario – un travail laborieux mené par Reeves et son co-scénariste Mattson Tomlin – les caméras s’apprêtent à tourner dès le 1er janvier 2026 au Royaume-Uni.

Une précision de calendrier qui soulage un public parfois désabusé. Il faut dire que la sortie du film, calée pour octobre 2027, se fera attendre plus de cinq ans après la première aventure signée Reeves. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’un changement survient : l’acteur principal, Robert Pattinson, avait laissé entendre en février dernier que le tournage débuterait « en fin d’année ». Entre-temps, l’acteur s’est illustré dans un tout autre registre en rejoignant le casting de Dune 3 sous la direction de Denis Villeneuve – une implication qui ne devrait pas interférer avec son rôle phare dans l’univers sombre de Gotham.

Casting en vue et univers parallèle chez DC Studios

Dès cet automne, le choix des nouveaux visages – ainsi que le retour attendu des piliers tels que Jeffrey Wright, Andy Serkis ou Colin Farrell – occupera le devant de la scène. Les spéculations vont bon train sur les antagonistes qui viendront troubler la tranquillité relative instaurée par Reeves dans ce pan distinct du mythe Batman, séparé du vaste DC Universe. Pour l’instant, l’hypothèse d’une apparition du mystérieux Hush a été écartée par James Gunn, coprésident de DC Studios. Ce dernier continue néanmoins d’affirmer l’importance stratégique de ce projet, tout en prévoyant parallèlement le développement de The Brave and the Bold, destiné à enrichir l’univers principal.

L’équilibre fragile des calendriers DC

Dans ce contexte foisonnant où chaque projet doit trouver sa place sans marcher sur les plates-bandes d’un autre, Gunn a exprimé sa volonté d’espacer les sorties. Selon lui, il serait préférable que The Batman 2 et The Brave and the Bold ne voient pas le jour la même année. Cette stratégie ouvrirait une fenêtre idéale pour lancer la nouvelle itération du justicier masqué dans le DCU dès 2028. Reste à voir comment cette ambition autour du concept « Elseworlds » – ces récits alternatifs hors continuité principale – prendra forme sur grand écran. Mais une chose est sûre : le retour imminent du Batman incarné par Robert Pattinson suscite déjà beaucoup d’enthousiasme parmi les amateurs du genre.