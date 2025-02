Robert Pattinson révèle des détails surprenants de Batman 2

Robert Pattinson, l'acteur principal du film, est déjà au courant des détails de l'intrigue pour la suite de "The Batman" et il promet que c'est vraiment très cool.

Tl;dr Le tournage de la suite de The Batman, prévu pour 2027, a été confirmé.

Robert Pattinson est excité par le scénario de la suite qui reste secret.

Le prochain film explorera plus profondément la corruption de Gotham City.

Le tournage de la suite de « The Batman » confirmé

Après les multiples reports, la suite du film à succès de 2022, The Batman Part II, est désormais sur les rails. La confirmation a été donnée par le réalisateur Matt Reeves. Le tournage de la suite, toujours avec Robert Pattinson dans le rôle du célèbre détective, débutera cette année pour une sortie prévue le 1er octobre 2027.

Un scénario qui suscite l’enthousiasme de Robert Pattinson

Interrogé lors de la promotion de son nouveau film, Mickey 17, l’acteur britannique a exprimé son enthousiasme pour le scénario de The Batman sequel. Sans révéler de détails, l’acteur a confié à Extra TV qu’il y avait « beaucoup » de choses qui l’excitaient dans la suite du film. « Je sais de quoi il s’agit maintenant. Matt est un scénariste très prudent », a déclaré Pattinson.

Une exploration plus profonde de la corruption de Gotham City

Le réalisateur Matt Reeves a précédemment confirmé que The Penguin, film se déroulant après The Batman, serait le point de départ de The Batman 2. Il a également indiqué que la suite explorera « une histoire épique sur une corruption plus profonde ». Le film ira dans des lieux que Batman n’a pas pu anticiper dans le premier film. « Les graines de là où cela va sont toutes dans le premier film. Cela se développe d’une manière qui vous montrera des aspects du personnage que vous n’avez jamais eu l’occasion de voir », a ajouté Reeves.

Les fans peuvent s’attendre à une confrontation encore plus intense entre Batman et les forces du mal. « Batman est constamment en lutte contre ces forces. Mais ces forces ne peuvent pas être totalement exorcisées. Le prochain film creusera donc plus profondément dans cela », a conclu le réalisateur.

Le film Mickey 17, avec Robert Pattinson et réalisé par Bong Joon Ho (Parasite), sortira en salles le 7 mars. Quant à la suite de The Batman, elle est prévue pour le 1er octobre 2027.