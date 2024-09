Tout ce qu’il faut savoir sur ‘The Penguin’ : date de sortie, bande-annonce, casting et plus encore

Très prochainement, "Le Pingouin" marquera son territoire à Gotham. Il s'apprête à faire valoir ses droits sur cette ville. Quel sera le prochain coup de ce personnage énigmatique ?

Tl;dr « The Penguin », une série télévisée originale de HBO et Max, arrive en 2024.

Colin Farrell revient en tant que personnage principal, Oz Cobb, alias The Penguin.

La série sera diffusée le jeudi 19 septembre à 21h ET/PT sur HBO et Max.

Le casting comprend également Criston Milioti, Rhenzy Feliz, et Michael Kelly, entre autres.

« The Penguin » : Un nouveau regard sur Gotham

En 2024, les amateurs de DC Comics pourront se délecter de deux nouvelles séries en live-action, dont la première, « The Penguin », arrivera très prochainement sur nos écrans.

Avant d’assister à l’union de Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans « Joker: Folie à Deux » de Todd Phillips en octobre, et après la sortie de « Batman: Caped Crusader » sur Prime Video, nous replongerons dans la vision sombre de Gotham City de Matt Reeves pour « The Penguin », une nouvelle série originale de HBO et Max.

Une exploration plus profonde de l’univers de Batman

Installée dans l’immédiat après de « The Batman », cette série en huit parties continue l' »Epopée Criminelle de Batman » de Reeves en mettant l’accent sur le personnage secondaire de Colin Farrell. Farrell, qui a exprimé son enthousiasme lors de l’annonce de la série, revient pour semer encore plus de chaos dans les rues de Gotham.

Quant à l’intrigue, Colin Farrell a déclaré : « Le monde que Matt Reeves a créé pour « The Batman » mérite un regard plus approfondi à travers les yeux de [Oz Cobb]. Je suis très excité de poursuivre cette exploration de Oz alors qu’il gravit les échelons obscurs pour devenir The Penguin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour un peu de folie et de chaos. »

La date de sortie exacte de « The Penguin » a enfin été fixée. Vous pouvez attendre avec impatience la première de la série sur HBO et Max le jeudi 19 septembre à 21h ET/PT. Les nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine.

En plus de Colin Farrell, le casting de « The Penguin » comprend également Criston Milioti en tant que Sofia Falcone, Rhenzy Feliz en tant que Victor Aguilar, et Michael Kelly en tant que Johnny Viti, pour n’en nommer que quelques-uns.

Qu’attendre de « The Penguin » ?

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, « The Penguin » semble être un spin-off captivant. Il s’annonce comme un drame criminel ancré dans la réalité, et chaque bande-annonce successive n’a fait que renforcer cette perception.

Les téléspectateurs pourront suivre le parcours de Oz Cobb dans sa quête du rêve américain dans les rues de Gotham. En tant que grand fan de l’esthétique de Reeves pour « The Batman », je suis ravi de voir que cette apparence a été préservée ici.