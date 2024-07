DC Comics démontre que sa version de Thanos est infiniment plus difficile à tuer que dans le MCU

À l'instar de Thanos chez Marvel, Darkseid est un tyran cosmique de l'univers DC Comics, régnant sur Apokolips et cherchant à dominer l'univers avec l'Équation Anti-Vie. Il est connu pour sa force surhumaine et ses pouvoirs destructeurs.

Darkseid vs Thanos : un combat titanesque

Dans l’univers des comics, deux adversaires se distinguent par leur cruauté et leur puissance : Darkseid et Thanos. Si Thanos est bien connu des fans de l’univers cinématographique Marvel, Darkseid, son homologue chez DC, reste moins présent à l’écran. Pourtant, le film Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Three révèle que Darkseid est infinitement plus difficile à tuer que son concurrent Marvel.

Thanos, un ennemi redoutable mais pas invincible

Thanos, l’antagoniste ultime des trois premières Phases de l’univers cinématographique Marvel, est certes puissant et redoutable. Il est capable d’éradiquer la moitié de la population de l’univers grâce aux Pierres de l’Infinité. Cependant, il n’est pas invincible. En effet, dans Avengers: Endgame, il a dû éviter les coups mortels de Captain America et de Wanda Maximoff. De plus, Thanos a été tué à deux reprises : d’abord par Thor, puis par Iron Man.

Darkseid, une menace indéracinable

D’un autre côté, tuer Darkseid est une affaire bien plus complexe. Comme révélé dans Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Three, la mort de Darkseid pourrait entraîner la destruction de tous les univers. En effet, Darkseid est un être de nexus, dont l’existence est essentielle dans toutes les réalités. Sans lui, la structure de tout l’univers s’effondre. Ce qui fait de lui une menace quasi impossible à éliminer.

Darkseid, l’avenir de l’univers DC

Compte tenu de l’importance de Darkseid dans chaque réalité DC, il est naturel qu’il apparaisse tôt ou tard dans l’univers cinématographique DC. Sa présence marquante dans Zack Snyder’s Justice League laisse présager une introduction imminente. Même si le calendrier de sortie de DC suggère que cela ne se produira pas avant un certain temps, il est sûr que Darkseid existe déjà dans la nouvelle continuité.