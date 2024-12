James Gunn dévoile les raisons du retard de sortie de The Batman 2

James Gunn partage les raisons derrière le report de la date de sortie du film "The Batman 2"

Tl;dr Les films DCU Batman, « The Brave and the Bold » et « The Batman: Part II » sont retardés.

James Gunn confirme le report de « The Batman: Part II » en raison d’un scénario incomplet.

« The Batman: Part II » est maintenant prévu pour octobre 2027.

Les fans de Batman devront patienter

Les fans de l’univers DC ont reçu une déception majeure en fin d’année. En effet, l’attente pour les films DCU Batman The Brave and the Bold et The Batman: Part II va se prolonger de plusieurs années. Le réalisateur James Gunn, également co-directeur de DC Studios, a confirmé ces informations sur les réseaux sociaux.

La suite de Batman en attente

Sur son compte Threads, Gunn a répondu à la question d’un fan concernant le report de The Batman: Part II. Selon lui, le seul motif du retard est l’absence de script complet. Matt Reeves, le réalisateur, est engagé à créer le meilleur film possible, et il est difficile de prévoir le temps nécessaire à l’écriture d’un script. Une fois le scénario terminé, il faut compter environ deux ans pour la pré-production, le tournage et la post-production des grands films.

Ceci confirme les déclarations précédentes de Gunn, qui a plusieurs fois souligné qu’aucune première version du scénario de The Batman 2 n’a encore été rédigée.

Des difficultés de production

The Batman: Part II est désormais prévu pour octobre 2027, soit plus de cinq ans après la sortie du premier film en mars 2022 et plus d’une décennie après l’arrivée de Reeves pour transformer le film Batman DCEU de Ben Affleck. La production du premier film a été sévèrement touchée par la pandémie de COVID, entraînant des modifications, des révisions et des reprises de tournage pour finaliser le film. Par ailleurs, la grève d’Hollywood de 2023 a également perturbé le calendrier de production prévu par Reeves.

Des enjeux pour l’univers DC

Il semble étrange que Matt Reeves n’ait pas encore produit de scénario pour The Batman: Part II depuis 2022, malgré les retards et les contraintes. Le succès de la série TV The Penguin a fait de la franchise The Batman une marque premium multimédia de premier plan, un niveau de succès que le nouveau DCU n’a pas encore atteint. Si le film de Gunn est un succès, il pourrait être difficile de réinvestir dans la franchise Batman de Reeves, perçue comme un film noir et sombre qui ne vend pas de jouets, de vêtements ou d’autres accessoires.

The Batman: Part II est désormais prévu pour le 1ᵉʳ octobre 2027.