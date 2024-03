The Batman 2 avec Robert Pattinson : sortie repoussée à 2026

Le retour de Robert Pattinson dans la peau du célèbre chevalier noir pour The Batman 2 va prendre du retard.

Tl;dr DC Studios reporte d’un an The Batman – Part II.

Le retard du film de Matt Reeves est dû à la grève hollywoodienne de 2023.

The Batman – Part II sortira le 2 octobre 2026.

Cette nouvelle date pourrait affecter la sortie d’autres films de l’univers DC.

Un coup de théâtre pour les fans de Batman

Dans un rebondissement inattendu, DC a retardé The Batman – Part II de Matt Reeves d’une année entière, le retour de Robert Pattinson étant désormais prévu pour 2026.

Les raisons du retard

The Batman – Part II a été victime des grèves hollywoodiennes de 2023 qui ont entravé le travail des scénaristes et des acteurs pendant des mois. Selon The Wrap, des sources internes ont révélé que The Batman Part – II a été repoussé en raison de retards dans le développement du scénario causés par ces grèves.

Les conséquences pour l’univers DC

Avec le report de The Batman – Part II à 2026, le film pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’univers DC de James Gunn. En effet, The Brave and the Bold, le film de reboot de Batman dans l’univers DCU, pourrait être retardé à cause de la nouvelle date de sortie de The Batman – Part II.