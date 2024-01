The Batman 2 annulé ? James Gunn réagit aux rumeurs

La suite de The Batman avec Robert Pattinson est toujours en préparation.

James Gunn dément les rumeurs d’annulation de The Batman – Part II

James Gunn, co-CEO de DC Studios, a récemment répondu aux rumeurs concernant l’annulation de la suite tant attendue de The Batman. Il a assuré que The Batman – Part II se poursuit comme prévu, malgré un flot de rumeurs suggérant le contraire.

Une suite prévue pour 2025

The Batman – Part II est prévu pour une sortie en salles en octobre 2025. Cette période de sortie implique que le tournage devrait commencer prochainement. Cependant, le manque d’informations récentes a laissé place à des rumeurs d’annulation. James Gunn a répondu à ces allégations sur le réseau social Threads, avec un simple “Non” accompagné d’un emoji exprimant son agacement.

Les rumeurs d’annulation expliquées

Un des facteurs ayant peut-être contribué à ces rumeurs est le fait que le réalisateur Matt Reeves travaille simultanément sur un spinoff télévisé, The Penguin. Ce projet vise à étoffer l’univers de The Batman. Par ailleurs, Matt Reeves développe également la série télévisée Arkham Asylum pour l’univers DC de James Gunn. Ce mouvement de franchise a pu semer la confusion et alimenter les rumeurs d’annulation.

De plus, le statut incertain du scénario de The Batman – Part II a pu susciter des inquiétudes. Jeffrey Wright, qui joue le rôle de Jim Gordon, a déclaré lors d’une interview avec ET Online que le casting n’avait pas encore vu le scénario de la suite. Cela, combiné aux retards de la suite et aux mises à jour de la série Arkham Asylum, a pu contribuer à faire courir la rumeur que le film ne serait pas réalisé.

Un tournage initialement prévu en 2023

The Batman – Part II devait initialement commencer son tournage en novembre 2023, mais les grèves hollywoodiennes ont rendu cela impossible. À moins que la date de sortie d’octobre 2025 ne soit repoussée, des informations inédites devraient apparaître prochainement.