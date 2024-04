Henry Cavill promet un époustouflant travail d’épée et une intrigue intense pour le film Highlander

Henry Cavill fait monter l'excitation autour de son prochain film, un reboot de Highlander. Il promet des combats à l'épée incroyables tout en laissant entrevoir la richesse de l'univers fantastique de la saga. Quels secrets cache donc cette franchise ?

L’acteur britannique Henry Cavill, bien connu pour son rôle de Superman, fait monter l’excitation autour de son futur projet, un reboot de la franchise de science-fiction Highlander. Il promet des combats à l’épée spectaculaires et une exploration plus approfondie de l’univers du film.

L’univers de Highlander a été introduit en 1986 avec le film classique original, avec Christopher Lambert en tant qu’immortel maniant l’épée, formé par un Sean Connery flamboyant. L’univers de Highlander s’est ensuite étendu à travers trois suites au cinéma, une série télévisée suivie de son propre spin-off et d’un téléfilm, ainsi que diverses œuvres animées. Aujourd’hui, Highlander s’apprête à faire peau neuve, avec Cavill dans le rôle de l’immortel maniant l’épée, et Chad Stahelski à la réalisation.

Lors d’une apparition au CinemaCon, Cavill a partagé son enthousiasme pour le film, promettant une exploration plus profonde de l’univers de Highlander. “Si vous pensiez m’avoir vu manier l’épée auparavant, vous n’avez encore rien vu, je vous le promets”, a déclaré l’acteur.

Cependant, Cavill et Stahelski se trouvent dans une position idéale pour revenir à l’idée originale de Highlander, tout en construisant leur propre mythologie, en gardant les bonnes choses introduites dans les films originaux, tout en éliminant ce qui ne fonctionne pas. Le réalisateur du reboot, Stahelski, est bien conscient des problèmes de la mythologie de la franchise et souhaite rendre hommage aux films originaux, tout en étant totalement honnête sur leurs déceptions.

On en pense quoi ?

Le reboot de Highlander a le potentiel d’être une véritable bouffée d’air frais pour la franchise. Avec Cavill et Stahelski aux commandes, nous pouvons nous attendre à un film qui respecte l’héritage de l’original tout en apportant de nouvelles idées et une nouvelle vision. Il est certain que les fans de la première heure, ainsi que les nouvelles générations, attendent avec impatience de voir ce que cette nouvelle version du classique de science-fiction leur réserve.