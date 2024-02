Les deux nouvelles franchises de Henry Cavill après The Witcher et Superman

La carrière cinématographique du comédien britannique Henry Cavill va se relancer avec les reboots de Highlander et Warhammer 40,000.

Tl;dr Henry Cavill quitte deux grandes franchises, mais a d’autres projets en vue.

Il est remplacé dans le rôle de Superman par David Corenswet et a quitté la série The Witcher de Netflix.

Henry Cavill travaille sur les reboots de Highlander et Warhammer 40,000.

Il pourrait rejoindre Marvel Studios après avoir quitté DC Studios.

Henry Cavill : un phoenix qui renaît de ses cendres

Après avoir quitté deux franchises majeures, Henry Cavill, connu pour son rôle de Superman dans l’univers DC, semble rebondir avec de nombreux projets prometteurs. Outre la fin de son aventure en tant que Superman, l’acteur britannique a également quitté la série The Witcher, pour des raisons créatives, au grand désarroi des fans.

Des reboots prometteurs

Cavill, loin d’être abattu, se prépare à revenir en force. Il est notamment à l’affiche du reboot du film Highlander de 1986, un film de science-fiction et fantasy sur un guerrier celtique immortel. Le film, célèbre pour sa citation “Il ne peut en rester qu’un“, a engendré une longue franchise, et avec Henry Cavill dans le rôle principal, le potentiel est immense. Le comédien est également impliqué dans le reboot de Warhammer 40,000, un jeu de guerre miniature développé par Games Workshop. La série, riche en lore et en potentiel, pourrait devenir l’une des plus grandes franchises cinématographiques.

Un futur incertain dans l’univers Marvel ?

Après avoir quitté l’univers DC, des rumeurs persistent sur une éventuelle intégration de Cavill dans l’univers Marvel. Bien que rien ne soit encore confirmé, l’idée de voir Cavill incarner Wolverine ou Captain Britain séduit les fans. Quel que soit le rôle qu’il pourrait jouer, son intégration serait un atout majeur pour Marvel Studios.