“Doctor Who” Saison 14 rend un hommage étonnant à une autre émission iconique de la BBC

"Doctor Who" est une série culte. Et cette dernière n'hésite pas à rendre hommage à ses racines et à la culture britannique en général.

Tl;dr Le deuxième épisode de la 14ᵉ saison de Doctor Who rend hommage à ses racines et à la culture britannique.

Des références à d’autres émissions de la BBC, comme Strictly Come Dancing, sont intégrées.

Le déménagement de Doctor Who vers Disney+ a suscité des inquiétudes quant à la préservation de son essence britannique.

Malgré le passage à une plateforme américaine, l’émission conserve son identité britannique.

Doctor Who : Un hommage à la culture britannique

Le deuxième épisode de la 14ᵉ saison de Doctor Who, intitulée “The Devil’s Chord”, a offert aux téléspectateurs bien plus qu’une simple histoire de voyage dans le temps. En effet, l’épisode a rendu hommage à ses racines britanniques en intégrant des références à d’autres émissions emblématiques de la BBC, notamment Strictly Come Dancing.

Des clins d’œil à l’univers de la BBC

Les références ne se sont pas limitées à la musique des Beatles, qui a connu son apogée en même temps que Doctor Who en 1963. L’épisode a également fait honneur à Strictly Come Dancing, une autre émission phare de la BBC. La présence surprenante de la juge Shirley Ballas et du danseur Johannes Radebe, dansant aux côtés de Ruby Sunday et du Quinzième Docteur dans les couloirs des studios Abbey Road, a marqué leur première apparition à l’écran dans Doctor Who.

La préservation de l’identité britannique

Malgré le passage de Doctor Who à Disney+, et les inquiétudes suscitées par cette manœuvre, l’épisode “The Devil’s Chord” a su rassurer les fans. En dépit du fait que les téléspectateurs britanniques doivent désormais attendre un jour de plus que le reste du monde pour voir les nouveaux épisodes, le clin d’œil à Strictly a confirmé que l’essence britannique de Doctor Who n’était pas près de disparaître.