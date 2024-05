Premières images de la saison 2 de The Last of Us : Joel et Ellie avant la catastrophe

Découvrez les premières images de la deuxième saison de la série télévisée The Last of Us qui laissent entrevoir une suite riche en émotions et en péripéties.

Tl;dr HBO dévoile un premier aperçu de la saison 2 de The Last of Us.

Des images révèlent Joel et Ellie dans de nouvelles tenues.

La deuxième saison de The Last of Us introduit de nouveaux personnages importants.

La production de la saison 2 se terminera cet été.

HBO lève le voile sur la saison 2 de The Last of Us

Les fans de The Last of Us attendent avec impatience le retour de leur série préférée. HBO vient de dévoiler un premier aperçu de la saison 2, qui a débuté son tournage plus tôt cette année en Colombie-Britannique, province la plus à l’ouest du Canada. Cette nouvelle saison, prévue pour 2025, poursuivra la narration initialement établie dans The Last of Us 2 de Naughty Dog.

Des images intrigantes dévoilées

Bien que les images ne dévoilent pas grand-chose de la deuxième saison de The Last of Us, elles offrent le premier aperçu officiel de Pedro Pascal et Bella Ramsey, respectivement dans les rôles de Joel et Ellie.

La première image montre Ellie vêtue pour l’hiver et armée d’un fusil de chasse, tandis que la seconde présente Joel avec des cheveux nettement plus longs que dans la première saison.

Nouveaux personnages et tensions à venir

Outre un conflit potentiel entre Joel et Ellie, le casting de The Last of Us s’agrandira dans la nouvelle saison avec l’apparition de nouveaux personnages. Parmi les nouveaux venus importants, citons Isabela Merced dans le rôle de Dina, un intérêt amoureux pour Ellie, et Young Mazino dans le rôle de Jesse. Ces deux personnages deviendront des alliés essentiels pour Ellie au fur et à mesure que son histoire se déroule.

Un autre nouveau personnage dans la saison 2 de The Last of Us est Abby, qui sera interprétée par Kaitlyn Dever. Abby pourrait servir de méchant majeur à la fois pour Ellie et Joel tout au long de plusieurs épisodes.