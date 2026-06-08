Emilia Clarke règle encore ses comptes avec la fin de Daenerys

Des années après la fin de Game of Thrones, Emilia Clarke admet avoir été furieuse du sort de Daenerys. Et ce malaise relance un vieux débat.

En bref Emilia Clarke dit avoir été furieuse

La fin de Daenerys reste très contestée

Les livres n’offrent toujours pas d’alternative

Quand une actrice dit qu’elle était furieuse du destin de son personnage, on n’est plus dans le simple clin d’œil aux fans. Des années après la diffusion du final de Game of Thrones, Emilia Clarke raconte chez Variety avoir très mal vécu la conclusion de Daenerys Targaryen. Et vous voyez tout de suite pourquoi ça ressort aujourd’hui, la plaie n’a jamais vraiment cicatrisé.

Une colère qui ne ressemble pas à une blague promo

Dans cette vidéo, Emilia Clarke reconnaît sans hésiter la dernière phrase de Daenerys à Jon Snow, traduite en français par « Nous brisons la roue ensemble ». Puis elle lâche, à propos du coup de couteau qui suit, qu’elle trouvait ça scandaleux et qu’elle était absolument hors d’elle.

Elle ajoute que, au-delà de la polémique sur les actes de Daenerys, le fait que Jon la tue l’a profondément contrariée. Sa formule est assez parlante, elle dit en substance qu’elle lui avait tout donné. Ce n’est pas juste une petite grimace de tapis rouge qu’on recycle sur les réseaux. Elle raconte aussi qu’à la lecture des scripts de la saison 8, elle est sortie de chez elle en état de sidération pour digérer ce qu’elle allait devoir jouer.

Le vrai nœud, c’est une bascule jugée trop brusque

Le problème, on le connaît. Daenerys a passé des saisons à vouloir reprendre le pouvoir de sa famille tout en cassant les systèmes d’oppression et l’esclavage. Son fameux mot d’ordre, « Briser la roue », allait dans ce sens. Puis elle arrive à Westeros, tombe amoureuse de Jon Snow, qui est en réalité son neveu, et tout commence à se dérégler.

Dans la huitième saison, elle rase Port-Réal avec Drogon, envisage ensuite d’étendre sa conquête, puis Jon l’arrête en la tuant. La critique qui revient sans cesse n’a rien de mystérieux, cette transformation en reine destructrice a été jugée trop rapide pour être pleinement crédible. En gros, pas mal de spectateurs n’ont pas rejeté l’idée d’une fin sombre, ils ont rejeté la façon d’y arriver.

Une fin d’autant plus figée que les livres n’ont pas pris le relais

Tout ça serait peut-être moins lourd si une autre version existait déjà. Mais la saga A Song of Ice and Fire de George R.

R. Martin reste inachevée. L’auteur a bien dit que sa fin serait différente de celle de la série, sauf que The Winds of Winter n’a toujours pas de date de sortie.

Du coup, la version télévisée de Daenerys risque de rester la seule pendant longtemps, voire pour toujours. C’est aussi pour ça que chaque nouvelle déclaration compte. De son côté, Nikolaj Coster-Waldau, l’interprète de Jaime Lannister, avait choisi une ligne beaucoup plus sèche, résumant la colère des fans à une idée simple, « Quelqu’un vous a raconté une histoire et vous n’avez pas aimé la fin ». Réponse entendable, mais un peu courte quand la discussion porte moins sur la destination que sur la construction du trajet. Et c’est précisément ce qui continue de coller à la peau de Game of Thrones.