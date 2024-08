Pourquoi Drogon n’a-t-il pas tué Jon Snow dans Game of Thrones ?

Dans la série Game of Thrones, Drogon choisit de ne pas tuer Jon Snow après la mort de Daenerys Targaryen parce qu'il est profondément attristé et se concentre sur la destruction du trône de fer, symbole du pouvoir qui a causé tant de souffrances.

Tl;dr Drogon, en deuil, choisit de détruire le trône plutôt que de se venger de Jon Snow.

Il réagit de manière inattendue en raison de la complexité de la situation après la mort de Daenerys Targaryen.

La destruction du trône représente un rejet des ambitions destructrices plutôt qu’une simple vengeance.

Drogon épargne Jon Snow en reconnaissant que le vrai problème est le pouvoir lui-même, pas les individus.

Une confrontation décisive

La confrontation entre Jon Snow et Drogon dans la série télévisée Game of Thrones de HBO se déroule dans les ruines de Port-Réal, après la mort tragique de Daenerys Targaryen. Après avoir tué Daenerys, Jon se retrouve dans un paysage dévasté par la bataille. Drogon, sous l’effet de la douleur et de la colère, trouve le corps sans vie de la Reine. Plutôt que de se précipiter pour se venger de celui qu’il considère comme le meurtrier de sa mère, Drogon se laisse aller à un acte de destruction symbolique, brûlant le trône de fer avant de disparaître avec le corps de Daenerys. Cette scène intense interroge sur les raisons pour lesquelles Drogon, malgré son chagrin, choisit de ne pas attaquer Jon Snow.

Les liens complexes entre Jon Snow et Daenerys Targaryen

Pour saisir le geste de Drogon, il est essentiel de comprendre la relation complexe entre Jon Snow et Daenerys Targaryen. Jon a pris la décision de tuer Daenerys non pas par simple cruauté, mais par une profonde inquiétude face à ses ambitions destructrices. Malgré leur alliance et leur amour partagé, Jon est arrivé à la conclusion que la quête de pouvoir de Daenerys menaçait l’équilibre du monde. Cette décision tragique a conduit à la mort de Daenerys, mais elle n’efface pas le respect et l’affection que Jon ressentait pour elle. Drogon, fidèle compagnon de Daenerys, pourrait percevoir Jon comme un acteur tragique pris dans un grand conflit plutôt que comme un ennemi personnel. Cette perspective pourrait influencer la décision de Drogon de ne pas le punir dans le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones.

Ce que la destruction du trône révèle sur Drogon

Dans Game of Thrones, le feu symbolise à la fois la destruction et la purification. Drogon, après avoir retrouvé Daenerys morte, utilise le feu pour exprimer sa douleur et son désespoir. En brûlant le trône de fer, Drogon réalise un acte profondément symbolique : il dénonce la soif de pouvoir qui a conduit à la déchéance de sa maîtresse. La destruction du trône est une déclaration forte contre les ambitions démesurées qui ont provoqué tant de souffrances à Westeros. Cette destruction marque un tournant, soulignant que le véritable problème n’est pas un individu, mais le pouvoir et la corruption associés au trône.

Ce qui a poussé Drogon à épargner Jon Snow

Drogon, en tant que créature majestueuse et sensible, est avant tout guidé par ses instincts et son chagrin après la perte de Daenerys. Son comportement après la mort de la Reine est empreint de confusion et de douleur. Plutôt que de chercher à venger Daenerys sur Jon Snow, il se concentre sur un acte qui représente la fin d’une époque de conflits : la destruction du trône de fer. En épargnant Jon, Drogon montre une compréhension plus profonde du véritable problème : le pouvoir et ses conséquences destructrices, plutôt que de se concentrer sur une vengeance personnelle. Ce choix reflète une vision plus large des causes du chaos qui a détruit le royaume.