Des stars du MCU, Riverdale et The Good Doctor pour la saison 2 de The Last of Us

La deuxième saison de la série télévisée The Last of Us s'enrichit de quatre nouveaux acteurs et devrait entrer en production prochainement pour une sortie prévue en 2025.

La production de la nouvelle saison de la série télévisée débutera au printemps pour une sortie en 2025.

Les nouveaux venus ont une expérience variée dans des shows télévisés à gros budget.

Un casting élargi pour la saison 2 de The Last of Us

La saison 2 The Last of Us, très attendue sur HBO, vient d’accueillir quatre nouveaux acteurs à son casting. La production de cette nouvelle saison devrait débuter ce printemps pour une première diffusion prévue en 2025.

Qui sont les nouveaux venus ?

Selon Variety, les nouveaux membres du casting sont Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle et Spencer Lord. Ils rejoignent un casting déjà riche, qui continue l’histoire de Joel et Ellie, inspirée du jeu vidéo The Last of Us: Part Two.

Des acteurs expérimentés

Les nouvelles recrues de HBO pour The Last of Us apportent une large expérience, acquise au sein de séries à succès. On retrouve parmi eux, Danny Ramirez, connu pour son rôle dans The Falcon and the Winter Soldier, Spencer Lord qui a joué dans The Good Doctor et Riverdale, et Tati Gabrielle qui a participé à la série You. Quant à Ariela Barer, elle s’est distinguée récemment dans un rôle principal du thriller écologique How to Blow Up a Pipeline.

Des personnages familiers

Tous ces acteurs joueront des personnages familiers du jeu vidéo The Last of Us: Part Two. Par exemple, Ramirez incarnera Manny, un soldat loyal, et Gabrielle prêtera ses traits à Nora, une médecin militaire aux prises avec son passé. Ils rejoignent Pedro Pascal, Bella Ramsey et d’autres acteurs de la première saison.