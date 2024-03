La Saison 2 de The Last Of Us doit développer une intrigue clé pour sauver Abby

La saison 2 de The Last of Us s'apprête à adapter l'histoire controversée de la suite, une modification qui pourrait répondre aux principales critiques du jeu. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la série ?

Tl;dr La saison 2 de “The Last of Us” adaptera le scénario controversé de la suite.

Le personnage d’Abby est l’un des plus critiqués dans “The Last of Us Part II”.

La série HBO doit élargir l’histoire d’Abby pour corriger les critiques.

La série pourrait aider à résoudre les problèmes en explorant le premier voyage d’Abby à Jackson.

La saison 2 de “The Last of Us” : une adaptation controversée

L’annonce de l’adaptation de la suite controversée de “The Last of Us” en saison 2 a suscité de nombreuses réactions. Le personnage d’Abby, au cœur des critiques dans “The Last of Us Part II”, pourrait voir son histoire développée plus en détails par la chaîne HBO pour répondre aux critiques.

Un besoin d’expansion du scénario

Le jeu vidéo, malgré une narration approfondie de ses principaux arcs, laisse une partie cruciale de l’histoire d’Abby inexpliquée. C’est pourquoi, pour améliorer la perception du personnage, la série doit élargir son histoire lors de la seconde saison. Le début de “The Last of Us Part II” voit Abby et ses amis de la WLF arriver à Jackson, où ils trouvent et tuent Joel en représailles de la mort du père d’Abby. Cependant, peu d’éléments expliquent comment Abby est parvenue à Jackson.

Corriger les critiques par l’exploration du voyage d’Abby

La série pourrait aider à résoudre les problèmes liés à Abby en explorant son premier voyage à Jackson. En effet, comprendre les épreuves qu’Abby et ses amis ont dû affronter pour se rendre à Jackson pourrait aider le public à mieux comprendre le personnage et ses motivations. En dépit de la surprise qu’une telle révélation pourrait enlever, cela pourrait aider à préparer le public à son histoire.

Une histoire à révéler

Le jeu ne révèle qu’une infime partie du voyage d’Abby à Jackson. Avant son départ, Abby était une Luciole qui a décidé de rejoindre la WLF. Elle a gardé un œil sur les indices de la localisation de Joel et, en entendant des rumeurs sur la présence de Tommy, le frère de Joel, à Jackson, elle a recruté des amis pour aller vérifier. Le jeu saute ensuite plusieurs mois plus tard, avec Abby et la WLF déjà arrivés dans le Wyoming. L’ensemble du voyage est complètement omis, ce que la saison 2 de la série doit corriger.