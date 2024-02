Pedro Pascal parle de son retour en tant que Joel dans la nouvelle saison de The Last of Us

Pedro Pascal partage ses impressions sur son avancement dans la deuxième saison de The Last of Us, et exprime ses sentiments à l'idée de renouer avec le personnage de Joel Miller. Vous demandez-vous comment il gère cette pression ?

Pedro Pascal, impatient de renfiler les bottes de Joel Miller

Le talentueux Pedro Pascal se réjouit à l’idée de renouer avec le rôle de Joel Miller pour la saison 2 de The Last of Us. En 2023, l’acteur a endossé le rôle principal dans l’adaptation par HBO du célèbre jeu vidéo post-apocalyptique de Naughty Dog. La première saison a raconté la rencontre et le voyage initial de Joel et Ellie, incarnée par Bella Ramsey, tandis que la saison 2 adaptera les événements de la suite sortie en 2020, The Last of Us Part II.

Un retour marqué par l’excitation et la nouveauté

Après avoir décroché un SAG Award pour son interprétation de Joel, Pedro Pascal a partagé son enthousiasme à l’idée de retrouver l’univers de The Last of Us pour une deuxième saison. Selon Deadline, l’acteur est impatient de reprendre le tournage et de retrouver Craig Mazin. Il souligne cependant que reprendre le rôle de Joel est particulièrement marquant en comparaison avec ses autres rôles, en raison des forces créatives derrière la série. Son retour sur le plateau est décrit par l’acteur comme :

Incroyable. La concentration et le dévouement de tous pour la saison 2 sont à couper le souffle… Retrouver cette équipe créative est un véritable bonheur. Cette nouvelle saison s’annonce encore plus intense que la première, ce qui semblait quasiment impossible. C’est incroyablement inspirant et cela ne serait pas possible sans eux. Reprendre ce rôle, c’est comme un nouveau départ. Je n’ai jamais vécu une expérience aussi originale avant même de mettre les pieds sur le plateau.

Une saison 2 aux enjeux dramatiques

La saison 2 reprend l’histoire de Joel et Ellie là où la première saison les a laissés, prêts à affronter les conséquences majeures du final. La vérité sur les actions de Joel a le potentiel de briser la confiance entre eux, modifiant à jamais leur relation et les mettant sur la voie d’un voyage déchirant.