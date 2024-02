Cet acteur de The Last of Us Part 2 évoque un possible retour pour la saison 2 sur HBO

Jeffrey Wright s'est exprimé sur la possibilité de reprendre son rôle dans The Last of Us Part 2 pour la deuxième saison de l'adaptation télévisée par HBO du célèbre jeu vidéo. Va-t-il revenir pour cette nouvelle saison ?

Tl;dr Jeffrey Wright pourrait reprendre son rôle dans “The Last of Us Part II”.

La saison 2 de la série télévisée HBO est en cours de tournage.

Wright a exprimé son intérêt à rejoindre la production.

La série est disponible sur HBO Max.

Jeffrey Wright prêt à reprendre son rôle dans “The Last of Us Part II”

Jeffrey Wright, célèbre pour son rôle d’Isaac dans The Last of Us Part II, a laissé entendre qu’il pourrait refaire surface dans la deuxième saison de l’adaptation télévisée de HBO. Cette série, lancée en 2023, est une adaptation du premier jeu de la franchise de jeux vidéo de Naughty Dog, avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller et Bella Ramsey jouant Ellie Williams dans une Amérique dystopique ravagée par un virus.

Des possibilités ouvertes pour la suite

Alors que le tournage de la deuxième saison de The Last of Us se poursuit, Wright a révélé à GamesRadar+ qu’il pourrait rejoindre la série dans un avenir proche. Sans donner une réponse explicite, Wright a simplement déclaré qu’il serait partant pour revenir si l’occasion se présentait. “Anything is possible. We shall see.“, a-t-il déclaré.

Quelle est la probabilité que Wright reprenne son rôle d’Isaac dans la saison 2 de The Last of Us ?

Les chances que Wright soit choisi pour reprendre son rôle dans la série sont élevées. Non seulement Merle Dandridge a repris son rôle de Marlene dans la première saison de The Last of Us, mais d’autres acteurs de doublage de jeux vidéo, comme Troy Baker, Ashley Johnson, Jeffrey Pierce et Laura Bailey, ont également fait des apparitions dans des rôles secondaires et des caméos. Ainsi, la participation de Wright, acteur reconnu, rendrait hommage à son travail dans le jeu tout en élargissant la distribution de la série télévisée.