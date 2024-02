Catherine O’Hara rejoint le casting de la saison 2 de The Last of Us

Le casting de la deuxième saison de la série télévisée The Last of Us s'étoffe avec l'actrice Catherine O'Hara.

Tl;dr HBO et Sony annoncent l’arrivée de Catherine O’Hara dans le casting de la saison 2 de The Last of Us.

Le rôle de Catherine O’Hara n’a pas été précisé.

La saison 2 de The Last of Us suivra Joel et Ellie après les événements à l’hôpital des Lucioles.

Actuellement en préparation, la saison 2 de The Last of Us sera diffusée en 2025.

La saison 2 de The Last of Us accueille Catherine O’Hara

La deuxième saison de The Last of Us, l’adaptation en série du jeu vidéo à succès de Naughty Dog par HBO et Sony, s’enrichit d’un nouveau talent. Catherine O’Hara, comédienne canadienne primée aux Emmy Awards, rejoint le casting dans un rôle qui est pour le moment encore mystérieux.

We're thrilled that the incomparable Catherine O'Hara is joining the cast of @TheLastofUsHBO Season 2! https://t.co/zHUEOztULS — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 2, 2024

Un succès renouvelé pour la deuxième saison

Après le succès de sa première saison en 2023, la série télévisée The Last of Us a rapidement été renouvelée pour une deuxième saison, avec Neil Druckmann, le créateur original du jeu, et Craig Mazin, lauréat d’un Emmy, aux commandes du scénario.

Quel rôle pour Catherine O’Hara dans The Last of Us ?

Le rôle exact de Catherine O’Hara reste un secret, mais les spéculations vont bon train. Certains suggèrent qu’elle pourrait incarner Yara, un personnage clé du jeu vidéo, tandis que d’autres avancent l’idée qu’elle pourrait donner vie à un personnage totalement inédit, créé spécifiquement pour la série télévisée The Last of Us.

The Last of Us, une série qui fait parler d’elle

Bâtie sur le scénario d’un jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us nous plonge dans un monde post-apocalyptique, 20 ans après qu’une infection fongique parasitaire ait transformé les humains en créatures similaires à des zombies. Le destin de l’humanité pourrait bien reposer sur les épaules d’une jeune fille de 14 ans, Ellie, qui pourrait détenir la clé d’un remède. La série est une collaboration entre Neil Druckmann, l’un des créateurs originaux du jeu, et Craig Mazin, le créateur de la série récompensée par HBO, Chernobyl.