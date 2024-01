The Last of Us : Young Mazino sera Jesse dans la saison 2

L'acteur américain Young Mazino va interpréter le rôle de Jesse pour la deuxième saison de la série télévisée The Last of Us.

Tl;dr HBO et Sony annoncent l’arrivée de Jesse dans le casting de la saison 2 de The Last of Us.

Young Mazino incarnera Jesse.

Kaitlyn Dever est également au casting de la série télévisée The Last of Us en tant qu’Abby.

Actuellement en préparation, la saison 2 de The Last of Us sera diffusée en 2025.

La saison 2 de The Last of Us accueille Young Mazino

La deuxième saison de la série télévisée The Last of Us se précise. Young Mazino, connu pour son rôle dans le film primé aux Golden Globes Beef, vient d’être annoncé dans un rôle clé. Selon Entertainment Weekly, il interprétera Jesse, un personnage du jeu vidéo de Naughty Dog décrit comme “un pilier de sa communauté qui met les besoins des autres avant les siens, parfois à un coût terrible“.

We're so excited for Young Mazino to step into the shoes of Jesse in @TheLastOfUsHBO Season 2. 🎉 https://t.co/GurthEHRZU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 10, 2024

Une suite très attendue

La première saison de The Last of Us a remporté un vif succès au point d’être considéré comme la meilleure série de l’année et la meilleure adaptation d’un jeu vidéo sur le petit écran. Les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de collaborer avec Young Mazino :

Il est l’un de ces rares acteurs qui est immédiatement indéniable dès que vous le voyez. Nous sommes si chanceux de l’avoir, et nous avons hâte que le public puisse le voir briller dans notre série.

Un casting de talent pour The Last of Us en série

Kaitlyn Dever, reconnue pour ses rôles dans No One Will Save You, Booksmart et la série Dopesick, a également rejoint le casting en tant qu’Abby pour la deuxième saison de la série télévisée The Last of Us. Le retour de Bella Ramsey et Pedro Pascal, acteurs principaux de la première saison, est également confirmé.