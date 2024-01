The Last of Us : Kaitlyn Dever sera Abigail “Abby” Anderson dans la saison 2

L'actrice américaine Kaitlyn Dever va interpréter le rôle d'Abby pour la deuxième saison de la série télévisée The Last of Us.

La saison 2 de The Last of Us accueille Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever, une comédienne acclamée pour ses performances dans des séries telles que Justified, Last Man Standing et Dopesick, cette dernière lui ayant valu une nomination aux Emmy Awards, rejoint le casting de The Last of Us. Elle fait partie des trois nouveaux acteurs majeurs de la deuxième saison du drame post-apocalyptique.

We're thrilled that Kaitlyn Dever is joining @TheLastOfUsHBO Season 2 as Abby! We can't wait to see her journey unfold on TV. 💪 https://t.co/BZRimbXww6 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 9, 2024

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us vient d’ailleurs de débuter. La diffusion de cette dernière est pour l’instant prévue pour 2025 sur HBO.

Un nouveau chapitre pour The Last of Us sur le petit écran

The Last of Us, à l’origine un jeu vidéo sorti en 2013, a connu un franc succès lors de sa première adaptation télévisée en 2023. La série suit Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans un monde post-apocalyptique, vingt ans après une infection fongique qui a transformé les humains en créatures semblables à des zombies.

Abby Anderson, un personnage clé

Abigail “Abby” Anderson est décrite par HBO comme “une soldate douée dont la vision du monde en noir et blanc est remise en question alors qu’elle cherche à se venger de ceux qu’elle aimait.” Le talent de Kaitlyn Dever, associé à la popularité du personnage d’Abby, promet une saison 2 captivante et pleine de rebondissements.