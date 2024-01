The Last of Us : comment amener la mort de Joel dans la saison 2 ?

La deuxième saison de la série télévisée The Last of Us peut surmonter son plus grand défi grâce à une narration non-linéaire.

Tl;dr La saison 2 de The Last of Us inclura un moment controversé.

Le défi majeur est la mort précoce du personnage Joel incarné par Pedro Pascal.

Une narration non-linéaire pourrait aider à surmonter ce challenge.

La saison 2 commencera son tournage le 12 février prochain.

Un défi majeur pour la saison 2 de The Last of Us

La deuxième saison de The Last of Us sur HBO s’apprête à relever un défi de taille : adapter le scénario du second jeu de la franchise Naughty Dog. Le pari est risqué, surtout avec l’introduction d’Abby, un personnage controversé.

La mort précoce de Joel : un enjeu crucial

Pedro Pascal, interprète du personnage de Joel Miller, a été acclamé pour sa performance. Cependant, l’histoire prévoit une mort brutale pour son personnage dès le début de la saison 2 de The Last of Us. Ce moment choc, qui voit le héros du premier opus mourir aux mains d’Abby, pose problème car il limite la présence de Joel – et donc de Pedro Pascal – dans la série télévisée.

La narration non-linéaire, une solution potentielle

Pour pallier à ce problème, la série pourrait opter pour une narration non-linéaire. Ce procédé permettrait de maintenir la présence de Joel via des flashbacks tout au long de la saison. De plus, cette approche offre plus d’espace pour une narration captivante, comme l’expansion de certaines intrigues ou la présentation d’arcs narratifs passés.

Une diffusion prévue pour 2025

La saison 2 de la série The Last of Us débutera son tournage en février prochain tandis qu’une diffusion est en principe planifiée pour 2025. Malgré les défis narratifs, les attentes sont grandes pour cette nouvelle saison, en particulier concernant le casting encore mystérieux d’Abby.