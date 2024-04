Ces séries qui auraient été bien meilleures avec une saison supplémentaire

Il arrive parfois qu'une série télévisée s'achève avant d'avoir eu le temps d'atteindre son plein potentiel, alors qu'une saison supplémentaire l'aurait grandement améliorée.

Quand une saison de plus aurait fait la différence

Parfois, une série télévisée se termine avant d’avoir eu le temps d’atteindre son plein potentiel, alors qu’une saison supplémentaire l’aurait rendue immensément meilleure. Certaines séries, comme Deadwood, Freaks and Geeks ou Angel, ont laissé des histoires inachevées, des arcs de personnages inexplorés et des fins frustrantes.

Les raisons de ces annulations prématurées

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles ces séries auraient été bien meilleures avec une saison de plus. Elles sont souvent liées à des annulations anticipées, des productions précipitées et des décisions à courte vue de la part des producteurs et des studios. Des séries comme Game of Thrones ou The OA ont subi des critiques pour avoir précipité leur conclusion, laissant les fans insatisfaits.

L’impact d’une saison supplémentaire

Une saison supplémentaire aurait permis à ces séries de vraiment réaliser leur plein potentiel. Par exemple, une quatrième saison de GLOW aurait permis de résoudre plusieurs arcs de personnages en cours, tandis qu’une saison supplémentaire de Game of Thrones aurait pu éviter une fin précipitée et décevante. De même, Mindhunter aurait pu conclure son intrigue sur le tueur BTK avec une autre saison.