Une actrice de Game of Thrones révèle un destin plus sombre pour son personnage

L'actrice Hannah Waddingham, connue pour le rôle de Septa Unella dans la série télévisée Game of Thrones, a révélé que le destin initialement prévu pour son personnage était bien plus tragique.

La mort de Septa Unella n’est jamais confirmée dans la série Game of Thrones.

Initialement, Septa Unella devait subir un viol avant de mourir, mais cela a été modifié à la suite des plaintes concernant une scène similaire avec le personnage de Sansa Stark.

Depuis Game of Thrones, Hannah Waddingham a connu une carrière florissante, avec des rôles marquants dans des séries comme Ted Lasso.

Un destin plus sombre pour Septa Unella

Hannah Waddingham a récemment révélé que la fin de Septa Unella devait être bien plus tragique dans Game of Thrones. La série de HBO est célèbre pour ses rebondissements dramatiques et ses morts de personnages inattendues.

Une fin cruelle adoucie

Dans la saison 6 de Game of Thrones, Cersei Lannister se venge de ses ennemis, dont les Tyrell et le Grand Moineau, leader de la religion des Sept qui a infiltré son royaume. Ils ont humilié Cersei, la forçant à marcher nue dans les rues de Port-Réal, et Septa Unella, sonnant la cloche derrière elle et criant “Honte” à plusieurs reprises. La vengeance de Cersei était donc inévitable. Or, le sort réservé à Unella était autrement plus violent : elle devait être violée par la Montagne avant de périr. Toutefois, ce scénario a été abandonné suite aux plaintes reçues après une scène similaire impliquant le personnage de Sansa.

Une fin non confirmée

Le dernier épisode où apparaît Septa Unella la montre torturée par Cersei qui la force à boire du vin, avant de la laisser présumée morte dans les cellules du Donjon Rouge. Cependant, contrairement à d’autres personnages de la série, la mort de Septa Unella n’est jamais confirmée. Certaines spéculations persistent encore aujourd’hui sur son sort.

Après Game of Thrones

Depuis sa participation à Game of Thrones, Hannah Waddingham a vu sa carrière décoller. En 2019, elle a décroché un rôle récurrent dans la série Netflix, Sex Education, avant de connaître la consécration dans la série à succès de Apple TV+, Ted Lasso.